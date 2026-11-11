Trafic rutier dificil, miercuri dimineață, pe Autostrada A1, în zona localității Orăștie, județul Hunedoara, în urma unui accident rutier. Potrivit Centrului Infotrafic din Poliția Română, circulația pe sensul Sibiu-Deva este dirijată pe o singură bandă, respectiv pe banda a doua, la kilometrul 334.

Accidentul a implicat o autoutilitară și un autoturism, iar în urma impactului o persoană a fost rănită. Autoritățile estimează că traficul va reveni la normal după ora 8:00, în funcție de evoluția intervenției și de condițiile de la fața locului.

Pe lângă incidentul de pe A1, șoferii trebuie să manifeste prudență și din cauza condițiilor meteorologice. În mai multe regiuni ale țării, carosabilul este parțial umed, fiind înregistrate precipitații locale sub formă de ploaie ușoară.

De asemenea, în județele Argeș, Gorj și Timiș, ceața reduce vizibilitatea sub 200 de metri pe anumite sectoare de drum, ceea ce poate îngreuna deplasarea și crește riscul producerii unor accidente.

Șoferii care circulă pe Autostrada A1 trebuie să țină cont și de alte restricții programate miercuri, în intervalul orar 8:00-18:00. Pe sensul București-Pitești, prima bandă va fi restricționată pe tronsonul kilometric 58-70, pentru efectuarea unor reparații asfaltice izolate.

Totodată, pe sensul de mers către București, circulația va fi restricționată pe banda a doua, între kilometrii 13 și 11, pentru lucrări de decolmatare.

Polițiștii rutieri le recomandă șoferilor să adapteze viteza la condițiile de drum, să păstreze o distanță mai mare față de vehiculele din față și să evite depășirile riscante sau schimbările bruște de direcție.

De asemenea, este important ca sistemele de iluminare și proiectoarele de ceață să fie funcționale și utilizate corespunzător. Conducătorii auto sunt sfătuiți să nu oprească pe benzile de circulație sau în zone cu vizibilitate redusă.