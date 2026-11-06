Circulația rutieră se desfășoară în condiții de vizibilitate redusă, vineri dimineață, pe mai multe drumuri din județele Bihor, Brăila și Harghita, din cauza ceții. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, vizibilitatea scade sub 200 de metri și, izolat, chiar sub 50 de metri.

Până la momentul informării, nu au fost semnalate accidente rutiere care să impună oprirea circulației pe autostrăzi sau pe drumurile naționale. Polițiștii le recomandă însă șoferilor să adapteze viteza la condițiile de drum și să folosească în mod corespunzător sistemele de iluminare ale autovehiculelor.

De asemenea, conducătorii auto sunt sfătuiți să păstreze o distanță mai mare față de vehiculele din față și să evite depășirile riscante. În cazul deplasărilor pe autostradă, polițiștii atrag atenția că oprirea nejustificată pe benzile de circulație sau pe banda de urgență poate crea situații periculoase.

Infotrafic reamintește că, din cauza condițiilor meteorologice, două dintre cele mai importante drumuri montane din țară sunt în continuare închise pentru toate categoriile de autovehicule.

Pe DN 67C Transalpina, circulația este oprită între Rânca, în județul Gorj, și Obârșia Lotrului, în județul Vâlcea, pe tronsonul cuprins între kilometrii 34+800 și 59+800. De asemenea, pe DN 7C Transfăgărășan nu se poate circula între Piscul Negru, în județul Argeș, și Bâlea Cascadă, în județul Sibiu, pe sectorul dintre kilometrii 108 și 130+800.

O altă restricție este în vigoare pe DN 5, între Giurgiu și Ruse, la Podul Prieteniei. În perioada 28 octombrie – 4 decembrie 2026, aici se desfășoară lucrări de reparație la rosturile de dilatație, în zona kilometrului 64+884.

Din acest motiv, traficul se desfășoară alternativ, sub dirijarea semafoarelor, restricția fiind aplicată inclusiv pe timpul nopții. Șoferii care tranzitează zona sunt sfătuiți să ia în calcul posibile întârzieri și să respecte semnalizarea rutieră temporară.