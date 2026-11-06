Social

Probleme pentru șoferii din România, vineri dimineața. Ceață în mai multe județe, drumuri închise și circulație alternativă pe Podul Prieteniei

Probleme pentru șoferii din România, vineri dimineața. Ceață în mai multe județe, drumuri închise și circulație alternativă pe Podul PrietenieiSursa foto: pixabay.com
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Circulația rutieră se desfășoară în condiții de vizibilitate redusă, vineri dimineață, pe mai multe drumuri din județele Bihor, Brăila și Harghita, din cauza ceții. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, vizibilitatea scade sub 200 de metri și, izolat, chiar sub 50 de metri.

Probleme de trafic în România, vineri dimineață

Până la momentul informării, nu au fost semnalate accidente rutiere care să impună oprirea circulației pe autostrăzi sau pe drumurile naționale. Polițiștii le recomandă însă șoferilor să adapteze viteza la condițiile de drum și să folosească în mod corespunzător sistemele de iluminare ale autovehiculelor.

De asemenea, conducătorii auto sunt sfătuiți să păstreze o distanță mai mare față de vehiculele din față și să evite depășirile riscante. În cazul deplasărilor pe autostradă, polițiștii atrag atenția că oprirea nejustificată pe benzile de circulație sau pe banda de urgență poate crea situații periculoase.

Transalpina și Transfăgărășan rămân închise, vineri

Infotrafic reamintește că, din cauza condițiilor meteorologice, două dintre cele mai importante drumuri montane din țară sunt în continuare închise pentru toate categoriile de autovehicule.

Vecinii pot sesiza autoritățile din cauza animalelor. În ce situații riști amenzi de până la 6.000 de lei
Vecinii pot sesiza autoritățile din cauza animalelor. În ce situații riști amenzi de până la 6.000 de lei
Tatăl lui Meghan Markle, arestat pentru abuz asupra copiilor
Tatăl lui Meghan Markle, arestat pentru abuz asupra copiilor

Pe DN 67C Transalpina, circulația este oprită între Rânca, în județul Gorj, și Obârșia Lotrului, în județul Vâlcea, pe tronsonul cuprins între kilometrii 34+800 și 59+800. De asemenea, pe DN 7C Transfăgărășan nu se poate circula între Piscul Negru, în județul Argeș, și Bâlea Cascadă, în județul Sibiu, pe sectorul dintre kilometrii 108 și 130+800.

Restricții la Podul Prieteniei

O altă restricție este în vigoare pe DN 5, între Giurgiu și Ruse, la Podul Prieteniei. În perioada 28 octombrie – 4 decembrie 2026, aici se desfășoară lucrări de reparație la rosturile de dilatație, în zona kilometrului 64+884.

Din acest motiv, traficul se desfășoară alternativ, sub dirijarea semafoarelor, restricția fiind aplicată inclusiv pe timpul nopții. Șoferii care tranzitează zona sunt sfătuiți să ia în calcul posibile întârzieri și să respecte semnalizarea rutieră temporară.

Stiri calde

06:56 - Nicolae Ceaușescu, erodarea regimului și Kremlinul. Politica energetică, izolarea externă, noi demolări

06:45 - Tatăl lui Meghan Markle, arestat pentru abuz asupra copiilor

06:34 - Prognoza meteo, 7 noiembrie. Vreme mai rece decât în mod normal la nivelul întregii țări

06:25 - Candidatul socialiștilor la șefia Găgăuziei, promovat pe bani de un afacerist din Rusia. CEC a descoperit reclame ele...

06:16 - Calendar Ortodox, 7 noiembrie. Sfântul Cuvios Lazăr, care multe minuni a săvârșit

06:05 - Permisul categoria B ar putea permite conducerea de motociclete cu cutie manuală. Ce condiții trebuie respectate

HAI România!

De ce au ajuns balcoanele închise de pe vremea comunismului o problemă. „O jupuire a necăjitului”

De ce au ajuns balcoanele închise de pe vremea comunismului o problemă. „O jupuire a necăjitului”

Ce înseamnă înfrângerea republicanilor pentru România. Miza alegerilor americane dincolo de Washington

Ce înseamnă înfrângerea republicanilor pentru România. Miza alegerilor americane dincolo de Washington

România, lăsată în afara discuțiilor strategice despre NATO. Dan Andronic: Eu cred că vom avea niște vești proaste în perioada următoare

România, lăsată în afara discuțiilor strategice despre NATO. Dan Andronic: Eu cred că vom avea niște vești proaste în...

Proiecte speciale