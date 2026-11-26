Cerul va fi acoperit de nori în cea mai mare parte a zilei, iar precipitațiile se vor extinde treptat în aproape toată țara. În special în vest și sud-vest, cantitățile de apă pot ajunge local la 15…30 l/mp. Deși vor predomina ploile, pe parcursul intervalului apar și fenomene de iarnă, dar și condiții de polei în mai multe zone, conform ANM.

Pe parcursul zilei vor cădea preponderent ploi, însă la începutul intervalului, în zonele deluroase subcarpatice din Oltenia și Muntenia, sunt anunțate precipitații mixte. Spre seară și pe timpul nopții, în jumătatea nordică a Moldovei și în estul Transilvaniei, se vor semnala lapoviță și ninsoare, urmând să se depună un strat de zăpadă cuprins între 2 și 7 cm.

La munte, ziua va aduce ninsori în special la altitudini de peste 1400 de metri, unde stratul nou de zăpadă va măsura între 2 și 8 cm, iar în vestul Carpaților Meridionali ar putea atinge local 10…15 cm. Pe timpul nopții, la altitudini mai joase va ploua, iar ninsoarea se va restrânge spre creste. De asemenea, există o probabilitate ridicată de depuneri de polei în sud-vest, centru, nord-est și la munte.

Vântul va avea intensitate slabă până la moderată în general, însă în cursul zilei va prinde putere în sudul Banatului, unde vitezele vor atinge 50…70 km/h. Intensificări temporare, cu rafale de 40…45 km/h, sunt estimate și în sudul Transilvaniei, precum și în Dobrogea.

În Munții Banatului și în Carpații Meridionali, rafalele vor trece de 80…90 km/h, viscolind zăpada. Valorile termice diurne se vor încadra între 2 și 10 grade, cu excepția extremității de sud-est, unde se pot înregistra 12…13 grade. Noaptea, minimele vor coborî între -2 și 9 grade, iar izolat, mai ales după lăsarea întunericului, își va face apariția ceața.

În Capitală, regimul termic și atmosferic va fi mohorât, cu cer închis. Pe parcursul după-amiezii și al nopții sunt posibile ploi slabe, de scurtă durată, care vor cumula 1…3 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, temperatura maximă se va situa între 6 și 7 grade, iar minima va oscila între 1 și 3 grade.