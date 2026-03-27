Cea mai scumpă autostradă din România, după 20 de ani de lucrări. Segmentele aproape finalizate

Stadiul lucrărilor pe Autostrada Transilvania avansează rapid. CNAIR anunță procente ridicate de execuție pe sectoarele Nădășelu–Zimbor și Zimbor–Poarta Sălajului, cu finalizări estimate în acest an.

Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a transmis vineri noi informații privind evoluția lucrărilor de pe Autostrada Transilvania (A3). Potrivit acestuia, pe segmentul dintre Nădășelu și Zimbor, care se întinde pe 30,6 kilometri, stadiul fizic al execuției a ajuns la 94%.

Lucrările sunt realizate de constructorul român Spedition UMB, care are mobilizați în șantier aproximativ 500 de muncitori și 131 de utilaje. În această etapă, se așterne stratul de uzură pe calea 1, pe sectorul cuprins între kilometrii 19+100 și 20+500.

Pe lângă asfaltare, pe același segment se execută în paralel mai multe tipuri de lucrări tehnice. Sunt în desfășurare montarea parapetului median, lucrări de consolidare a structurii, instalarea sistemelor electrice pentru iluminat, precum și execuția unui separator de hidrocarburi.

Aceste intervenții completează infrastructura necesară pentru finalizarea tronsonului și pentru punerea lui în exploatare.

În paralel, lucrările continuă și la nodul rutier Românași, infrastructură care va asigura conexiunea cu DN1F și DJ108A, în cadrul tronsonului Târgu Mureș – Poarta Sălajului, cu o lungime totală de 155 de kilometri, până la finalizarea secțiunii Poarta Sălajului – Zalău, inclusiv Tunelul Meseș.

În acest punct de lucru sunt mobilizați 64 de muncitori și 38 de utilaje, iar stadiul fizic este de 45%.

Pentru segmentul Zimbor – Poarta Sălajului, cu o lungime de 12,24 kilometri, progresul a depășit deja 98%, ceea ce indică o etapă foarte avansată de execuție.

Referitor la ansamblul lucrărilor, Cristian Pistol a transmis: „Toate aceste șantiere vor fi finalizate anul acesta, la fel ca și secțiunea Zimbor – Poarta Sălajului (12,24 km), unde tot Spedition UMB a depășit deja 98% progres”. Valoarea cumulată a celor trei contracte, finanțate prin Programul Transport 2021–2027, se ridică la aproximativ 2,53 miliarde lei, fără TVA.

Proiectul Autostrăzii Transilvania a fost lansat la începutul anilor 2000, fiind conceput pentru a lega capitala României de vestul țării și, ulterior, de Europa Centrală. Inițial, un contract major a fost semnat cu compania americană Bechtel, însă acesta a fost reziliat după câțiva ani.

După 2013, statul român a continuat lucrările prin mai multe contracte segmentate, adaptate fiecărei porțiuni de traseu.

Autostrada traversează centrul și nord-vestul României, conectând orașe importante precum Brașov, Târgu Mureș, Cluj-Napoca și Oradea. În prezent, segmentul București – Ploiești este complet funcțional. În zona Cluj – Turda – Nădășelu, unele segmente moderne sunt deschise, în timp ce restul tronsonului Transilvania se află în diferite faze de construcție sau licitație.

De la Cluj-Napoca spre Oradea, autostrada este parțial funcțională, cu unele loturi în execuție și altele în faza de planificare. Conexiunea Oradea – Borș, către Ungaria, este finalizată și operațională, facilitând legătura directă cu infrastructura europeană.

Autostrada A3 are un rol strategic major. Ea reduce timpul de transport între orașe mari precum Cluj-Napoca, Târgu Mureș și Oradea și sprijină comerțul, turismul și dezvoltarea regională.

De asemenea, face parte din coridorul european spre Ungaria, contribuind la integrarea transportului rutier românesc cu rețeaua Uniunii Europene.

Construcția A3 a fost afectată de mai mulți factori. Relieful dificil din zona Carpaților Occidentali, fragmentarea contractelor după perioada Bechtel și întârzierile în finanțare și licitații au dus la întârzieri semnificative.

În plus, proiectele complexe, precum tuneluri și viaducte, au încetinit ritmul lucrărilor.

În următorii ani, deschiderea segmentelor va fi etapizată. Unele tronsoane, în special între Cluj și Sălaj (Nădășelu – Poarta Sălajului) și alte loturi aflate în lucru intens, ar putea fi finalizate până în 2026. Loturile din județul Bihor, spre Oradea, sunt programate să fie terminate până în 2027.

Cel mai dificil tronson, în zona Meseș, care include tuneluri și teren montan, este estimat să fie finalizat în jurul anului 2031.