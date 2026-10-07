A murit pensionara a cărei evacuare a declanșat protestele din Spania

Maricarmen Abascal, pensionara în vârstă de 87 de ani evacuată din locuința în care trăise mai bine de 70 de ani, a murit miercuri, 7 octombrie. Cazul ei a provocat proteste în mai multe orașe din Spania, ocuparea unor piețe și o confruntare politică ce s-a încheiat cu convocarea alegerilor anticipate pentru 29 noiembrie.

Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă pentru a cere măsuri de protecție a chiriașilor, iar respingerea în Parlament a pachetului pregătit de guvern l-a determinat pe premierul Pedro Sánchez să încheie legislatura înainte de termen.

Maricarmen nu a mai apucat să se întoarcă în apartamentul din care fusese evacuată. După mobilizarea publică, compania proprietară acceptase să îi ofere un nou contract, la o chirie mai mică, însă femeia era internată la Spitalul Gregorio Marañón din Madrid.

Moartea ei a fost anunțată de organizația chiriașilor din capitala Spaniei. În comunicatul semnat și de familie și de avocată, reprezentanții organizației au arătat că soluția care i-ar fi permis femeii să se întoarcă acasă a venit prea târziu.

Imaginile din 23 septembrie, în care Maricarmen era scoasă pe targă și dusă către o ambulanță, au provocat o reacție care s-a extins rapid dincolo de cartierul Retiro, unde locuia. Vecinii și activiștii încercaseră să împiedice evacuarea, iar sute de persoane se adunaseră în apropierea clădirii.

În aceeași zi, aproximativ 10.000 de persoane au participat la protestul din Madrid, potrivit delegației guvernului spaniol. Ulterior, manifestațiile s-au extins și în alte orașe, printre care Barcelona, Sevilla, Valencia, Cádiz și Málaga. Mobilizarea a crescut după respingerea măsurilor privind chiriașii.

La manifestația organizată la Madrid sâmbătă, 3 octombrie, autoritățile au estimat o participare de aproximativ 70.000 de persoane, potrivit Euronews, în timp ce organizatorii au susținut că numărul participanților ar fi fost de aproximativ 500.000. Diferența dintre cele două estimări este considerabilă, însă ambele indică amploarea protestelor.

Manifestanții din Spania au purtat pancarte prin care cereau inclusiv organizarea unei greve generale. Organizația chiriașilor solicita reducerea chiriilor, introducerea unor contracte pe perioadă nedeterminată și măsuri împotriva achizițiilor speculative de locuințe.

În Puerta del Sol, una dintre cele mai cunoscute piețe din Madrid, participanții au rămas peste noapte și au instalat o tabără. La începutul lunii octombrie, aproximativ 2.000 de persoane participau la această formă de protest, potrivit Euronews.

Manifestațiile au continuat și după anunțul privind alegerile anticipate. Luni, 5 octombrie, zeci de mii de oameni au ieșit în stradă la Barcelona.

Marșul a început pașnic, însă ulterior au avut loc confruntări între grupuri de protestatari și poliție. Au fost aruncate pietre, iar mai multe containere de gunoi au fost incendiate. Protestatarii cereau protejarea chiriașilor, combaterea fraudelor și oprirea evacuărilor în cazurile în care persoanele vizate nu au o alternativă de locuire.

O parte dintre critici s-au îndreptat și către guvern, acuzat că nu a intervenit suficient pentru limitarea crizei.

Guvernul de coaliție condus de Pedro Sánchez a răspuns presiunii publice prin două decrete privind locuințele.

Adoptarea acestora fusese accelerată de cazul Maricarmen și de protestele apărute ulterior. Pe 2 octombrie, Congresul a respins cele două decrete.

Junts per Catalunya, partid separatist catalan ale cărui voturi erau importante pentru majoritatea guvernului, a votat împotriva măsurilor alături de Partidul Popular și Vox. Eșecul parlamentar a arătat dificultățile executivului de a transforma în legislație măsurile promise protestatarilor și a declanșat discuțiile privind încheierea anticipată a mandatului.

Luni, 5 octombrie, premierul Pedro Sánchez a anunțat convocarea alegerilor anticipate pentru 29 noiembrie, deși scrutinul era programat inițial pentru 2027Sánchez a recunoscut că guvernul său a făcut greșeli și că nu a reușit să îndeplinească toate obiectivele asumate.

Premierul le-a cerut alegătorilor sprijin pentru obținerea unei majorități progresiste mai largi, care să permită adoptarea măsurilor privind serviciile publice și locuințele. Cazul Maricarmen nu a reprezentat singura problemă cu care se confrunta guvernul, însă evacuarea femeii, protestele și înfrângerea din Parlament au schimbat rapid agenda politică. Potrivit El País, în tabăra socialistă mobilizarea legată de criza locuințelor era privită și ca o posibilitate de a intra în alegeri în condiții mai favorabile.

Guvernul a aprobat din nou măsurile pe 6 octombrie.

Acestea trebuie să treacă însă prin organismul parlamentar care continuă să funcționeze după dizolvarea legislativului. Reprezentanți ai dezvoltatorilor imobiliari au criticat intervențiile și au avertizat că incertitudinea juridică ar putea reduce investițiile în construirea de locuințe accesibile.

Contractul apartamentului fusese semnat de tatăl femeii în anul 1956. După moartea părinților, Maricarmen a continuat să locuiască în apartament și să achite chiria reglementată. Compania Urbagestión, care a devenit ulterior proprietara locuinței, a contestat transmiterea contractului către ea. Litigiul a ajuns până la Curtea Supremă, care a decis în favoarea proprietarilor.

Evacuarea a fost pusă în aplicare după mai multe amânări, în pofida apelurilor pentru protejarea femeii considerate vulnerabile. Potrivit unei relatări El País din septembrie, chiria solicitată crescuse de la aproximativ 500 de euro la 2.650 de euro pe lună.

Ulterior, suma fusese redusă la 1.650 de euro. Chiar și în aceste condiții, chiria depășea pensia femeii, indicată atunci la aproximativ 1.350 de euro.

Maricarmen și-a petrecut prima noapte după evacuare în spital, unde era tratată pentru epuizare, stres și anxietate.

După proteste, compania a propus un acord preliminar prin care Maricarmen s-ar fi putut întoarce în apartament la o chirie apropiată de cea plătită înainte. Avocata Beatriz Duro a spus atunci că femeia nu ar fi trebuit niciodată obligată să părăsească locuința.

Pensionara din Spania era însă internată și nu a mai reușit să finalizeze acordul, potrivit BBC.

Femeia a murit la aproximativ două săptămâni după evacuare, în timp ce protestele declanșate în jurul cazului său continuau să influențeze scena politică din Spania. Din spital, aceasta le transmisese susținătorilor: „Luptați, continuați să luptați pentru ceea ce vă aparține”.

Miercuri, marile confederații sindicale UGT și CCOO au anunțat pentru 11 noiembrie o grevă generală legată de criza locuințelor, programată înaintea alegerilor.

La momentul relatării Reuters, data urma să fie ratificată și de alte organizații.

Presiunea exercitată de costurile locuințelor explică o parte din amploarea nemulțumirii.

Potrivit datelor Consiliului Tineretului din Spania citate de Reuters, chiria medie de 1.176 de euro reprezintă aproximativ 98,7% din salariul mediu lunar al unui tânăr.