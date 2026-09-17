Marine Le Pen, candidata Rassemblement National (RN) la alegerile prezidențiale franceze din primăvara lui 2027, a declarat miercuri că Franța nu va mai putea menține la același nivel sprijinul financiar acordat Ucrainei, invocând degradarea finanțelor publice, relatează AFP.

Ea a precizat însă că Parisul ar putea continua să ofere Ucrainei sprijin militar și să instruiască militarii ucraineni.

Declarația a fost făcută într-un interviu acordat postului francez LCI, în contextul dezbaterilor tot mai intense privind bugetul Franței și viitoarea politică externă a țării.

Poziția lui Le Pen intervine cu câteva luni înaintea alegerilor prezidențiale din 2027 și după mai multe declarații ale unor lideri RN privind reducerea sprijinului financiar pentru Kiev.

Marine Le Pen a susținut că situația financiară a Franței limitează posibilitatea guvernului de a continua actualul nivel al sprijinului pentru Ucraina.

„Nu este un act de ostilitate față de Ucraina”, a spus ea, potrivit AFP. Candidata RN a precizat că Franța ar putea continua să instruiască militarii ucraineni și să furnizeze echipamente destinate apărării țării.

În schimb, în privința sprijinului financiar, poziția sa este diferită.

„Din punct de vedere financiar, nu mai putem. Nu mai putem”, a declarat Le Pen, argumentând că Franța trebuie să își prioritizeze propriile cheltuieli publice.

Ea a făcut referire inclusiv la pensii și la contribuția Franței la bugetul Uniunii Europene, susținând că autoritățile nu pot afirma că nu există bani pentru anumite cheltuieli interne, în timp ce alocă miliarde de euro prin mecanisme europene.

Declarația lui Marine Le Pen vine după ce Louis Aliot, vicepreședinte al Rassemblement National, a cerut anterior „închiderea robinetului” pentru Kiev.

Poziția acestuia a provocat reacții din partea unor politicieni de centru și de stânga. Într-o dispută recentă, fostul premier Édouard Philippe a acuzat RN că, prin reducerea sprijinului pentru Ucraina, ar contribui la slăbirea acestei țări și ar favoriza Rusia. Aceste afirmații au fost respinse de Marine Le Pen.

Și deputatul RN Laurent Jacobelli a explicat, la începutul lunii septembrie, că sprijinul militar defensiv, umanitar și pentru instruirea militarilor ucraineni ar putea continua, însă ajutorul financiar ar trebui reevaluat în funcție de situația bugetară a Franței.

Marine Le Pen susține de la începutul invaziei ruse că soluția pentru conflict trebuie căutată prin negocieri.

Candidata RN pledează pentru organizarea unei „mari Conferințe de Pace”, cu obiectivul de a ajunge la o soluționare diplomatică a războiului.

Poziția sa față de Rusia reprezintă de mai mulți ani un subiect de controversă în politica franceză. Adversarii săi au invocat inclusiv vizita pe care Le Pen a efectuat-o la Kremlin în timpul campaniei prezidențiale din 2017 și un împrumut contractat de RN la o bancă rusească în anii 2010.

Problema ajutorului acordat Ucrainei este deja prezentă în dezbaterea electorală franceză înaintea scrutinului prezidențial din 2027.

În cazul RN, declarațiile recente indică o diferențiere între sprijinul financiar și cel militar. Partidul susține că Franța poate continua anumite forme de ajutor pentru Ucraina, dar că resursele financiare disponibile trebuie raportate la situația bugetară internă.

În același timp, guvernul francez se confruntă cu presiuni asupra bugetului pentru 2027. AFP a relatat recent despre necesitatea unor eforturi suplimentare de reducere a cheltuielilor publice, în contextul deficitului și al creșterii costurilor asociate datoriei.