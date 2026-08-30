Marine Le Pen și Nigel Farage au salutat duminică rezultatul referendumului din Islanda, unde alegătorii au respins reluarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Tabăra „Nu” a obținut 52,8% din voturi, în timp ce 47,2% dintre participanți au votat pentru reluarea discuțiilor.

Rezultatul a fost comentat rapid de mai multe figuri politice eurosceptice din Europa. Marine Le Pen, una dintre principalele figuri ale dreptei naționaliste din Franța, și Nigel Farage, unul dintre cei mai cunoscuți susținători ai Brexitului, au interpretat votul ca pe o susținere a suveranității naționale și a dreptului statelor de a decide în mod independent asupra relației lor cu Uniunea Europeană.

Marine Le Pen a reacționat într-o postare pe platforma X, susținând că rezultatul referendumului transmite un mesaj important în contextul dezbaterilor europene privind integrarea și transferul de competențe către instituțiile comunitare.

„Prin respingerea, prin referendum, a reluării negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, poporul islandez a reamintit un lucru evident: aderarea la Uniunea Europeană nu este orizontul firesc al oricărei democrații europene”, a scris Le Pen.

Politiciana franceză a afirmat că votul reprezintă și o poziție în favoarea dreptului popoarelor de a-și decide singure viitorul politic și instituțional.

En rejetant par référendum la reprise des négociations d’adhésion à l’Union européenne, le peuple islandais a rappelé une évidence : l’adhésion à l’Union européenne n’est pas l’horizon naturel de toute démocratie européenne. Ce vote délivre un message limpide : les peuples… — Marine Le Pen (@MLP_officiel) August 30, 2026

„Acest vot transmite un mesaj clar: popoarele trebuie să poată decide singure asupra viitorului lor, asupra instituțiilor lor și asupra capacității de a-și apăra interesele naționale”, a adăugat Marine Le Pen.

Ea a continuat, susținând că rezultatul din Islanda oferă un argument pentru o Europă bazată pe cooperarea dintre state suverane.

„Într-un moment în care unii promovează mai mult federalism și mai mult transfer de suveranitate către Comisia Europeană, acest vot arată că este posibilă o altă Europă, o Europă a națiunilor libere, suverane și care cooperează voluntar în chestiuni de interes comun”, a mai transmis aceasta.

Nigel Farage a reacționat, la rândul său, pe X, într-un mesaj scurt în care a felicitat Islanda pentru rezultatul referendumului.

„Felicitări Islandei pentru votul de a-și păstra independența”, a scris Farage.

Congratulations to Iceland on voting to keep their independence. — Nigel Farage (@Nigel_Farage) August 30, 2026

Mesajul politicianului britanic este în linie cu pozițiile pe care le-a susținut de-a lungul ultimelor decenii. Farage a fost una dintre figurile centrale ale campaniei pentru Brexit și unul dintre cei mai vocali critici ai integrării politice europene.

Referendumul a avut loc sâmbătă, iar rezultatele finale au arătat o diferență relativ mică între cele două tabere.

52,8% dintre alegători au votat împotriva reluării negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, în timp ce 47,2% au susținut redeschiderea discuțiilor.

Votul readuce în prim-plan dezbaterea privind relația Islandei cu Uniunea Europeană. Țara este deja puternic conectată la spațiul european prin acorduri economice și de cooperare, însă aderarea deplină la UE rămâne un subiect sensibil în politica internă.

În campania care a precedat referendumul, susținătorii și opozanții reluării negocierilor au discutat despre impactul unei eventuale aderări asupra economiei, suveranității și controlului resurselor naționale.

Pescuitul, unul dintre sectoarele strategice pentru economia Islandei, a reprezentat una dintre principalele teme ale dezbaterii. Pentru o parte dintre alegători, păstrarea controlului național asupra resurselor maritime a cântărit mai mult decât potențialele avantaje economice asociate unei eventuale aderări la Uniunea Europeană.

Rezultatul referendumului nu înseamnă o ruptură a Islandei de Europa, ci menține actuala poziție a țării în privința reluării procesului de aderare.