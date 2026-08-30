Islandezii au respins reluarea negocierilor pentru aderarea la Uniunea Europeană, într-un referendum desfășurat pe 29 august 2026, în care 52,8% dintre votanți au ales „Nu”, iar 47,2% au votat „Da”. Consultarea nu a fost despre aderarea directă la UE, ci despre posibilitatea ca Islanda să reia negocierile suspendate în urmă cu mai bine de un deceniu, potrivit agenției RUV.

Rezultatul este important pentru una dintre cele mai vechi dezbateri politice din Islanda. În centrul campaniei s-au aflat controlul asupra resurselor de pescuit, suveranitatea națională și întrebarea dacă o țară care beneficiază deja de acces la piața europeană are nevoie de statutul de membru deplin al Uniunii Europene.

Referendumul a avut loc sâmbătă, 29 august, după ce autoritățile islandeze au decis să consulte populația în legătură cu reluarea negocierilor de aderare.

Potrivit radiodifuzorului public islandez RÚV, majoritatea alegătorilor a respins propunerea. Diferența a fost relativ mică: 52,8% au votat împotriva reluării negocierilor, iar 47,2% pentru.

Rezultatul a evidențiat și o diferență geografică importantă. Reykjavík a fost singura zonă în care majoritatea alegătorilor a susținut reluarea negocierilor, în timp ce în restul țării opoziția față de această idee a fost mai puternică.

Protejarea resurselor de pescuit a fost unul dintre principalele motive invocate de tabăra care a susținut votul „Nu”.

Industria pescuitului are o importanță majoră pentru economia Islandei și pentru comunitățile de pe coastă. Oponenții reluării negocierilor s-au temut că o eventuală aderare la Uniunea Europeană ar putea afecta controlul Islandei asupra propriilor ape și asupra resurselor marine.

În campanie, această temă a mobilizat puternic electoratul eurosceptic și industria pescuitului, una dintre cele mai influente ramuri economice ale țării. Pentru mulți alegători, controlul național asupra apelor de pescuit a reprezentat o condiție care nu ar trebui negociată.

O altă temă importantă a fost păstrarea controlului asupra deciziilor naționale.

Criticii aderării la UE au susținut că Islanda, o țară cu o populație de aproximativ 400.000 de locuitori, ar avea o influență limitată în instituțiile europene și ar trebui să accepte o parte mai mare din legislația și regulile stabilite la nivelul Uniunii.

Înaintea referendumului, dezbaterea din Islanda a inclus frecvent întrebarea dacă reluarea negocierilor reprezintă doar o etapă de informare sau începutul unui proces politic care are, în cele din urmă, aderarea deplină ca obiectiv.

Oponenții au insistat că negocierile de aderare nu sunt o simplă discuție exploratorie, ci un proces complex care presupune pregătirea pentru integrarea în Uniunea Europeană. Această poziție a fost prezentă și în dezbaterea publică din presa islandeză.

Un argument important pentru alegătorii sceptici este relația specială pe care Islanda o are deja cu Europa.

Țara face parte din Spațiul Economic European și din spațiul Schengen. Astfel, Islanda este integrată în numeroase mecanisme europene și beneficiază de acces la piața unică, fără să fie stat membru al Uniunii Europene.

Pentru o parte dintre susținătorii votului „Nu”, această situație ridică o întrebare esențială: dacă Islanda are deja o cooperare economică strânsă cu UE, ce beneficii suplimentare ar justifica renunțarea la o parte din autonomia politică?

Tocmai această combinație — integrare economică fără aderare deplină — a fost unul dintre argumentele care au contribuit la reticența față de redeschiderea negocierilor.

Susținătorii reluării negocierilor au argumentat că apropierea de Uniunea Europeană ar putea avea și o importanță strategică, într-un moment în care regiunea Arcticii capătă o miză geopolitică tot mai mare.

Tema a devenit mai vizibilă după tensiunile și declarațiile internaționale legate de Groenlanda și de interesele marilor puteri în regiune.

Tabăra „Nu” a răspuns însă că securitatea Islandei este deja legată de apartenența la NATO și de acordurile sale de apărare. În dezbaterea organizată de RÚV înainte de referendum, reprezentanții taberei anti-UE au subliniat rolul NATO și al cooperării de securitate cu Statele Unite.

Rezultatul referendumului arată că votul nu a fost neapărat un refuz al cooperării cu Europa. Islanda este deja puternic conectată economic și politic la continent.

Votul de pe 29 august a fost, mai degrabă, un semnal că o majoritate dintre alegători nu a fost convinsă că avantajele unei eventuale aderări la Uniunea Europeană ar depăși riscurile legate de pescuit, suveranitate și controlul asupra propriilor decizii.

Cu 52,8% din voturi împotriva reluării negocierilor, dezbaterea privind aderarea Islandei la UE este, cel puțin pentru moment, pusă din nou pe pauză.