Franța este pregătită să îl susțină pe olandezul Klaas Knot pentru funcția de președinte al Băncii Centrale Europene, în schimbul numirii unui candidat francez în postul de economist-șef al instituției, potrivit unor surse citate de Reuters.

Discuțiile sunt informale și ar beneficia de sprijinul președintelui Emmanuel Macron, însă propunerea riscă să întâmpine opoziția Germaniei.

Succesiunea la conducerea BCE a intrat astfel într-o etapă de negocieri între principalele economii ale zonei euro, în condițiile în care mandatul Christinei Lagarde se încheie oficial la sfârșitul lunii octombrie 2027.

În paralel, există speculații privind o posibilă plecare anticipată a lui Lagarde și o eventuală schimbare la nivelul conducerii executive a instituției.

Klaas Knot, în vârstă de 59 de ani, a condus Banca Centrală a Olandei între 2011 și 2025 și a fost timp de 14 ani membru al Consiliului guvernatorilor BCE.

Economistul este considerat un susținător al unei politici monetare mai restrictive, dar cu o abordare pragmatică. În perioada în care Mario Draghi conducea BCE, Knot s-a opus în mai multe rânduri programelor ample de stimulare monetară.

Ulterior, poziția sa față de conducerea BCE s-a apropiat de consensul instituției. În timpul mandatului Christinei Lagarde, Knot a susținut înăsprirea politicii monetare ca răspuns la creșterea puternică a inflației din 2022.

Un oficial francez l-a descris pentru Reuters drept „un hawk, dar într-un mod inteligent”, referindu-se la orientarea sa mai strictă în materie de politică monetară.

Unul dintre principalii contracandidați pentru funcția de președinte al BCE este Pablo Hernández de Cos, în vârstă de 55 de ani.

Fost guvernator al Băncii Spaniei, de Cos conduce în prezent Banca Reglementelor Internaționale. El este perceput ca fiind mai moderat în privința politicii monetare și ca un economist care își fundamentează pozițiile pe date și analize economice.

În cursa pentru succesiunea lui Lagarde mai sunt menționați Joachim Nagel, președintele Bundesbank, și Nadia Calviño, președinta Băncii Europene de Investiții.

Calviño nu și-a exprimat public intenția de a candida pentru funcția de președinte al BCE, însă numele său apare în discuțiile neoficiale privind viitoarea conducere a instituției.

În schimbul susținerii lui Klaas Knot, Parisul urmărește funcția de economist-șef al BCE, una dintre pozițiile importante din structura executivă a băncii.

Printre numele franceze vehiculate pentru această funcție se află Agnès Bénassy-Quéré, viceguvernator al Băncii Franței, Laurence Boone, fost economist-șef al OCDE și fost ministru francez, precum și Hélène Rey, care lucrează în prezent la Banca Reglementelor Internaționale.

Postul de economist-șef este ocupat în prezent de irlandezul Philip Lane, al cărui mandat în Comitetul executiv expiră în mai 2027.

O eventuală numire a unui candidat francez ar păstra, de asemenea, echilibrul de gen în conducerea BCE. În prezent, Christine Lagarde și Isabel Schnabel sunt singurele femei din Comitetul executiv.

Propunerea Parisului riscă să întâmpine rezistență din partea Germaniei, care urmărește la rândul său funcția de economist-șef.

Potrivit surselor citate de Reuters, Berlinul este preocupat de menținerea unei orientări ferme a BCE în privința stabilității prețurilor. În același timp, situația finanțelor publice ale Franței reprezintă unul dintre elementele care complică negocierile privind viitoarea orientare a politicii monetare europene.

Alegerea președintelui BCE și a celorlalți membri ai Comitetului executiv se face prin consens de către liderii celor 21 de state din zona euro. În practică, Germania, Franța și Italia au o influență importantă asupra echilibrului din conducerea instituției.

Christine Lagarde mai are oficial peste un an din mandatul de opt ani, care se încheie la sfârșitul lui octombrie 2027.

În ultimele luni au apărut însă informații privind o posibilă plecare anticipată. Lagarde a declarat public că nu intenționează s