Economie

BCE majorează din nou dobânda pe fondul scumpirii energiei. Inflația din zona euro a ajuns la 3,3%

BCE majorează din nou dobânda pe fondul scumpirii energiei. Inflația din zona euro a ajuns la 3,3%Sursa foto: Ahiva EvZ
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Din cuprinsul articolului

Banca Centrală Europeană (BCE) a majorat, joi, pentru a doua oară în acest an, rata dobânzii de referință. Decizia vine pe fondul intensificării presiunilor inflaționiste și al creșterii puternice a prețurilor la energie. Rata dobânzii de referință a fost ridicată de la 2,25% la 2,5%, după ce, la ședința din iulie, BCE menținuse dobânzile neschimbate. Măsura era anticipată de piețe.

Inflația din zona euro a urcat la 3,3%

Rata anuală a inflației din zona euro a ajuns în august la 3,3%, cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani. Evoluția a fost influențată în principal de scumpirea energiei, pe fondul conflictului militar din Iran.

Creșterea dobânzii era așteptată de investitori și analiști, însă perspectivele pentru perioada următoare au devenit mai dificile, pe măsură ce presiunile asupra prețurilor se intensifică.

Euro

Euro. Sursă foto: Pixabay

BCE estimează că inflația va rămâne ridicată

Banca Centrală Europeană estimează că presiunile inflaționiste vor persista o perioadă îndelungată.

„Inflația va rămâne cu mult peste ținta stabilită pentru o perioadă îndelungată”, a transmis BCE într-un comunicat prin care a anunțat decizia.

Președinta BCE, Christine Lagarde, susține că inflația ar urma să se apropie din nou de obiectivul instituției spre finalul anului 2027.

„Se preconizează că inflația totală va reveni în jurul țintei spre sfârșitul anului 2027, susținută de efectele ratelor mai mari ale dobânzilor. Vom continua să monitorizăm îndeaproape amploarea și persistența creșterii prețurilor la energie, precum și modul în care aceasta se transpune în stabilirea prețurilor și a salariilor, în așteptările privind inflația și în dinamica economică generală.”, a declarat Christine Lagarde.

Prețurile energiei pun presiune pe inflație

Energia reprezintă principalul factor care alimentează în prezent creșterea prețurilor. Cotațiile au urcat din nou joi, pe fondul intensificării atacurilor SUA și Iranului asupra navelor care tranzitează Golful Persic.

Prețul petrolului Brent a depășit 105 dolari pe baril, după o creștere de peste 4% față de ziua precedentă. Și prețurile gazelor naturale din Europa continentală au consemnat o creștere.

Economiștii văd un tablou mai incert

David Rees, directorul departamentului de economie globală al Schroders, consideră că majorarea dobânzii era anticipată, însă evoluția prețurilor la energie poate complica situația inflației.

„Creșterea de astăzi era de așteptat, dar perspectivele de acum încolo sunt mult mai incerte. Prețurile mai mari la energie vor menține inflația globală la un nivel ridicat.”, a declarat David Rees, directorul departamentului de economie globală al Schroders.

Noua majorare a dobânzii arată că BCE încearcă să țină sub control presiunile asupra prețurilor, într-un moment în care energia și tensiunile geopolitice complică perspectivele economice pentru zona euro.

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