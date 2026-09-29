Echipa națională a României traversează un moment delicat în Liga Națiunilor. După ce au pierdut primele două meciuri (1-2 cu Suedia și 2-4 cu Bosnia), „tricolorii” au șanse tot mai reduse de a încheia pe primele două locuri în grupă, chiar dacă mai sunt patru partide de jucat. Mizat pe un parcurs competitiv, selecționata condusă de Gică Hagi caută soluții pentru a redresa situația.

Pentru reprezentativa noastră urmează două confruntări decisive în această campanie: pe 2 octombrie în deplasare cu Polonia și pe 5 octombrie pe teren propriu în compania Suediei. Duelurile din retur cu Polonia și Bosnia sunt programate la jumătatea lunii noiembrie.

Miza acestei competiții este uriașă. În cazul în care va termina pe unul dintre primele două locuri în Liga Națiunilor, echipa lui Gică Hagi va fi repartizată în urna a 2-a la tragerea la sorți a preliminariilor EURO 2028, conform gsp.ro.

Tragerea la sorți pentru preliminariile EURO 2028 va avea loc pe 6 decembrie, iar componența urnelor va fi stabilită strict pe baza clasamentelor finale din grupele Ligii Națiunilor.

Dacă va încheia grupa pe locul 3 sau 4, România va ajunge în a 3-a urnă la evenimentul din 6 decembrie. Vestea sigură este că „Tricolorii” nu pot cădea mai jos de urna 3 - aici vor fi doar echipe din Liga C a Nations League.

Sistemul de configurare a celor cinci urne, în funcție de evoluțiile din Liga Națiunilor, este structurat clar. Primele patru urne vor conține câte 12 echipe:

Urna 1 este formată din cele mai bune 12 echipe din Liga A. Formațiile care vor termina pe ultimul loc în fiecare dintre cele 4 grupe din Liga A vor ajunge în urna a doua. În acest moment, codașele sunt Turcia (grupa 1), Serbia (grupa 2), Cehia (grupa 3) și Țara Galilor (grupa 4).

Urna 2 va conține ultimele clasate din cele 4 grupe din Liga A, plus cele mai bune 8 echipe din Liga B. Aici se vor regăsi primele două clasate din fiecare grupă de Liga B. Primele două naționale din grupa României sunt Suedia și Bosnia, care sunt favorite să ajungă în urna 2.

Urna 3 va fi formată din restul de 8 echipe din Liga B, cele care termină pe locurile 3 și 4 în grupe, cum e și cazul României în acest moment. Ultimele 4 formații vor veni din Liga C. Mai exact, cele 4 câștigătoare ale grupelor din Liga C vor fi în urna 3.

Urna 4 va conține echipele care vor termina pe locurile 2, 3 și 4 în cele 4 grupe din Liga C.

Urna 5 va fi formată din toate cele 6 naționale din Liga D.

Formatul preliminariilor EURO 2028 presupune 12 grupe: jumătate vor avea în componență 4 echipe, iar cealaltă jumătate câte 5 echipe. Se califică direct câștigătoarele celor 12 grupe. Ulterior, cele mai bune 8 naționale clasate pe locul 2 merg și ele la turneul final, în timp ce restul de 4 echipe care încheie pe poziția secundă vor juca la baraj.

În cazul în care va fi pe locul 3 sau 4 la finalul grupei de Nations League și va ajunge în urna 3 în preliminarii, România va primi doi adversari mai bine clasați.

Din prima urnă va veni o echipă net superioară, printre variantele cu adevărat infernale fiind Spania, Franța și Anglia. La prima vedere, cea mai accesibilă variantă ar fi Grecia, însă naționala elenă a învins recent Serbia (2-1) și Germania (1-0) și își conduce grupa de Nations League.

În urna a doua ar fi, pe configurația actuală, printre cele mai dificile variante Suedia și Bosnia, echipe care au învins fără drept de apel naționala României. Alți adversari foarte grei ar fi Serbia, Elveția, Scoția, Austria sau Turcia.

Conform clasamentului actual din Liga Națiunilor, urnele pentru preliminarii se prezintă astfel, cu precizarea că pot surveni modificări până la finalul competiției:

Urna 1: Franța, Belgia, Italia, Grecia, Olanda, Germania, Spania, Croația, Anglia, Portugalia, Norvegia, Danemarca.

Urna 2: Turcia, Serbia, Cehia, Țara Galilor, Elveția, Scoția, Irlanda de Nord, Ucraina, Austria, Kosovo, Suedia, Bosnia.

Urna 3: Slovenia, Macedonia de Nord, Ungaria, Georgia, Irlanda, Israel, Polonia, România, Finlanda, Muntenegru, Slovacia, Luxemburg.

Urna 4: Albania, Belarus, San Marino, Armenia, Cipru, Letonia, Insulele Feroe, Kazahstan, Moldova, Estonia, Islanda, Bulgaria.

Urna 5: Malta, Gibraltar, Andorra, Lituania, Azerbaidjan, Liechtenstein.

În aceste condiții, România poate avea parte de grupe extrem de dificile, precum o combinație cu Spania, Suedia, Albania și Lituania sau Franța, Turcia și Belarus. Pe de altă parte, o variantă mai accesibilă ar putea include echipe precum Grecia, Kosovo, San Marino și Gibraltar.