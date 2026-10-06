Franța a testat o rachetă strategică de pe un submarin nuclear. Macron a asistat la exercițiu

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a asistat marți dimineață, în largul coastelor departamentului Finistère, la un exercițiu în cadrul căruia a fost lansată o rachetă intercontinentală strategică M51 de pe un submarin nuclear. Palatul Élysée și Ministerul Apărării au anunțat că lansarea a reprezentat o premieră pentru noua versiune a rachetei, informează AFP.

Șeful statului francez a urmărit operațiunea de la bordul unei fregate a Marinei naționale, a declarat Președinția pentru AFP.

Racheta folosită în exercițiu a fost cea de-a treia versiune a sistemului balistic strategic mare-sol M51, intrată în serviciu în urmă cu un an.

Potrivit Ministerului Apărării, aceasta a fost „lipsită de încărcătura nucleară” și a căzut în Atlanticul de Nord, „la câteva sute de kilometri de orice coastă”.

Prezența președintelui francez la exercițiu nu fusese anunțată în prealabil de Palatul Élysée, iar deplasarea s-a desfășurat fără participarea presei. Lansarea în cadrul exercițiului fusese însă anunțată anterior.

Operațiunea a avut loc într-un context tensionat în Europa, după ce Emmanuel Macron a avertizat asupra unei schimbări în natura „agresivităţii ruseşti şi a ameninţărilor” la adresa statelor europene.

Declarațiile au venit după o serie de atacuri hibride atribuite Moscovei. Emmanuel Macron a spus, la jumătatea lunii septembrie, că acestea „nu vor rămâne fără răspuns”. În acest an, liderul francez le-a propus și statelor europene să se alăture „descurajării nucleare avansate”.

Conceptul presupune intrarea sub umbrela nucleară franceză și face parte din noua doctrină prezentată de Macron în primăvară. Decizia privind utilizarea armei atomice ar rămâne însă exclusiv în mâinile președintelui francez.

După lansare, Emmanuel Macron a publicat pe X imagini din timpul operațiunii și din momentele în care a urmărit traiectoria rachetei.

„La bordul fregatei multimisiune „Auvergne”, am asistat la prima lansare a noii rachete balistice M51.3 de pe submarinul nuclear purtător de rachete „Le Vigilant”. Foarte puţine naţiuni dispun de un astfel de know-how. Acest succes tehnic este o nouă dovadă a credibilităţii forţei noastre de descurajare, a cărei continuitate este asigurată”, a scris preşedintele francez. „Pentru a fi liber, trebuie să fii de temut. Iar pentru a fi de temut, trebuie să fii puternic”, a rezumat el doctrina descurajării.

Franța a introdus în serviciu această nouă versiune a rachetelor intercontinentale desfășurate pe submarinele care asigură descurajarea nucleară în urmă cu un an.

La acel moment, introducerea sistemului a fost prezentată drept „o etapă majoră în modernizarea componentei oceanice a descurajării nucleare franceze”.

À bord de la frégate multi-missions Auvergne, j'ai assisté au premier tir du nouveau missile balistique M51.3 depuis le sous-marin nucléaire lanceur d'engins Le Vigilant. Très peu de nations disposent d'un tel savoir-faire. Félicitations à tous les acteurs de cette réussite exceptionnelle : DGA, CEA, Ariane Group, Naval Group et Marine nationale. Votre professionnalisme, votre rigueur et votre maîtrise technique sont la fierté de la France. Ce succès technique est une nouvelle démonstration de la crédibilité de notre dissuasion, dont la pérennité est assurée. Pour être libre, il faut être craint. Et pour être craint, il faut être puissant. Pour protéger les Français dans la durée face aux menaces, j'ai engagé dès 2017 le renouvellement de nos moyens pour les décennies à venir. En dix ans, le budget de nos armées aura doublé. Nos futurs sous-marins stratégiques sont actuellement en chantier. Le programme de missiles stratégiques hypersoniques et manœuvrants, qui équiperont notre composante aérienne de dissuasion, a été lancé cette année. Notre dissuasion nucléaire nous protège et continuera à nous protéger. Vive la République et vive la France. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 6, 2026

Lansarea de marți a fost efectuată de pe submarinul nuclear strategic Le Vigilant, în cadrul operațiunii SMERTRIOS.

Exercițiul a avut ca obiectiv validarea capacității submarinului de a utiliza racheta M51 după o perioadă de indisponibilitate periodică necesară pentru lucrări de întreținere și reparații, a subliniat Ministerul Apărării.

„Racheta a fost monitorizată pe toată durata fazei sale de zbor” de către autorităţi, „în strictă respectare a angajamentelor internaţionale ale Franţei”, a adăugat acesta.

M51 este o rachetă balistică strategică destinată armelor nucleare. Mai exact, este o rachetă de tip SLBM, adică submarine-launched ballistic missile, concepută pentru a fi lansată de pe submarinele nucleare franceze din clasa Le Triomphant.

Sistemul reprezintă componenta oceanică a descurajării nucleare franceze.

Racheta este produsă în principal de ArianeGroup, companie deținută în proporții egale de Airbus și Safran. ArianeGroup este principalul contractant și răspunde de proiectarea, producția și susținerea sistemului M51.

Focoasele nucleare nu sunt fabricate de ArianeGroup. Acestea fac parte din programul nuclear militar francez, gestionat în special de CEA/DAM, Direcția Aplicații Militare a Comisariatului pentru Energie Atomică.