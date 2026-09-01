Economie

Val de scumpiri în zona euro. Inflația a atins maximul ultimilor trei ani din cauza energiei

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Val de scumpiri în zona euro. Inflația a atins maximul ultimilor trei ani din cauza energieiSursa foto: pixabay.com
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Din cuprinsul articolului

Rata anuală a inflației în zona euro a trecut pragul de 3% în luna august, atingând cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani. Accelerarea creșterii prețurilor oferă Băncii Centrale Europene (BCE) un nou argument pentru o posibilă majorare a dobânzilor de politică monetară la viitoarea ședință, potrivit Reuters.

Prețurile la energie au crescut cu peste 14% într-o singură lună

Potrivit datelor preliminare publicate de Eurostat, inflația în cele 21 de țări din zona euro a urcat la 3,3% în august, comparativ cu 2,9% în luna iulie. Evoluția a fost determinată aproape exclusiv de evoluțiile de pe piața energetică.

Avansul cotațiilor la petrol și gaze naturale, alături de extinderea marjelor de rafinare, a dus la o scumpire a energiei cu 14,3% în ritm anual în luna august, după o creștere de 10,3% consemnată în iulie.

Eurostat urmează să publice datele revizuite și cifrele complete pentru întreaga Uniune Europeană în data de 17 septembrie.

Energie electrică

Energie Electrică. Sursa foto Arhiva EVZ

Scăderea inflației de bază temperează teama de efecte secundare

În ciuda creșterii indicelui general, inflația de bază - care exclude prețurile volatile la energie și alimente - a scăzute ușor în august la 2,4%, de la 2,5% în iulie. Această evoluție a fost sprijinită de temperarea scumpirilor din sectorul serviciilor, unde ritmul a încetinit la 3,0%, de la 3,3%.

Evoluția inflației de bază le oferă decidenților o confirmare că scumpirea combustibililor nu a generat încă efecte de rundă a doua care să necesite intervenții agresive pe piață.

Șomajul rămâne stabil în zona euro la nivelul de 6,4%

Datele Eurostat indică o stabilitate a pieței muncii. Rata șomajului în zona euro s-a menținut în luna iulie la 6,4% din populația activă, în timp ce la nivelul Uniunii Europene a rămas constantă la 6,1%. Comparativ cu luna iunie, numărul șomerilor din UE a scăzut cu 41.000, rămânând neschimbat în zona euro.

BCE ar putea majora dobânda la depozite la reuniunea din septembrie

Combinația dintre accelerarea inflației și rezistența pieței muncii indică posibilitatea ca factorii de decizie ai BCE să majoreze dobânda la depozite până la nivelul de 2,50% în cadrul reuniunii programate pentru 10 septembrie.

O eventuală decizie ar reprezenta a doua majorare a dobânzii din acest an, după cea operată în luna iunie. Întrucât presiunile asupra prețurilor nu au provocat o creștere accelerată a salariilor, economiștii anticipa că ar putea fi suficientă o ajustare moderată a politicii monetare.

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