USR acceptă negocieri cu PSD pentru votarea Guvernului Mureșan

Liderul senatorilor USR, Sorin Șipoș, a declarat luni că partidul își flexibilizează poziția în negocierile pentru formarea Guvernului Mureșan și este deschis să discute inclusiv cu PSD pentru obținerea voturilor necesare învestirii noului Executiv.

Sorin Șipoș a spus că speră ca Guvernul condus de Siegfried Mureșan să fie votat la începutul săptămânii viitoare și a precizat că programul de guvernare urmează să fie finalizat marți.

„Este foarte important să avem ca prioritate orice ține de reformă. Avem un pachet pe Justiție ca și inițiative în Parlament și, cu siguranță, acest pachet îl vom regăsi și în programul de guvernare. Cu siguranță, mâine, vom finaliza acest program de guvernare și se vor negocia voturile necesare pentru a trece Guvernul Siegfried Mureșan”, a declarat liderul senatorilor USR, la Parlament.

Șipoș a precizat că Siegfried Mureșan va purta negocierile pentru obținerea voturilor necesare, inclusiv cu PSD.

„Dacă PSD își dorește cu adevărat să ieșim din această criză și să trecem peste problemele pe care le vedem, de care s-au plâns și ei, necesitatea unei revizuiri a bugetului, cu siguranță că trebuie să dea acest vot”, a spus el.

Liderul senatorilor USR a afirmat că PSD trebuie să decidă dacă susține formarea unui guvern susținut de partidele pro-europene sau păstrează actuala configurație parlamentară pe care Șipoș a asociat-o cu AUR.

„Mergem optimiști cu aceste consultări”, a adăugat acesta.

Șipoș a amintit că PSD și AUR dețin împreună aproximativ 47% din mandatele Parlamentului și a susținut că parlamentarii vor lua în calcul atât programul de guvernare, cât și posibilitatea organizării unor alegeri anticipate.

„Mulți dintre parlamentari, uitându-se și la programul de guvernare, dar și la posibilitatea alegerilor anticipate, se vor gândi foarte bine și ne așteptăm, totuși, să voteze acest Guvern”, a declarat senatorul USR.

Sorin Șipoș a spus că USR este dispus să discute cu PSD inclusiv despre împărțirea perioadei de guvernare și o eventuală rotativă.

„E un Guvern care ar putea fi discutat cu PSD, inclusiv o posibilitate de a împărți această perioadă de guvernare și de a merge cu această rotativă și asta este o flexibilizare a poziției noastre”, a explicat el.

Potrivit liderului senatorilor USR, obiectivul este ieșirea din criza politică, iar miniștrii aflați deja în funcție ar trebui să își continue activitatea.

„Noi trebuie în acest moment să ieșim din această criză politică și este firesc ca miniștrii, care deja sunt instalați, să își continue programul de guvernare”, a spus Șipoș.

El a invocat și declarația făcută de liderul PSD, Sorin Grindeanu, după consultările de la Palatul Cotroceni, potrivit căreia „țara are nevoie de stabilitate”.

Liderul senatorilor USR a mai declarat că programul de guvernare, aflat aproape de forma finală, nu va prevedea majorări de taxe.

Potrivit lui Șipoș, echilibrarea bugetară ar urma să fie realizată prin reducerea cheltuielilor statului și prin reformarea companiilor de stat.

„Încă o dată subliniem necesitatea reducerii cheltuielilor statului, reforma companiilor de stat. Toate aceste reforme sunt absolut necesare și fac parte din reechilibrarea bugetară și economică de care are România în acest moment”, a declarat el.

Șipoș a mai spus că programul va include măsuri privind reducerea cheltuielilor publice și reforma în Justiție.

„Este un program absolut reformist, un program care se uită la necesitățile economice ale țării, la reducerea cheltuielilor de stat, la problemele din Justiție. Este nevoie de o claritate mai mare cu ceea ce se întâmplă cu actul de justiție și o grăbire a soluțiilor pe care trebuie să le dea instanța într-un mod transparent, clar și corect”, a mai declarat liderul senatorilor USR.