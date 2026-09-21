Deputatul PSD Mihai Fifor a declarat că social-democrații nu pot susține în Parlament Guvernul condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan, în condițiile în care acesta a anunțat continuarea politicilor promovate de fostul premier Ilie Bolojan.

Fifor a precizat că acesta este principalul motiv pentru care PSD nu poate acorda votul de susținere noului Guvern. Potrivit deputatului, social-democrații au votat moțiunea de cenzură tocmai pentru a opri politica de guvernare bazată, în opinia sa, pe austeritate, creșteri de taxe și transferarea costurilor crizei către populație și economie.

„PSD a votat moțiunea de cenzură tocmai pentru a opri această guvernare și pentru a schimba o politică bazată pe austeritate, creșteri de taxe și transferarea costurilor crizei asupra populației și economiei”, a declarat Mihai Fifor.

Deputatul PSD a afirmat că partidul nu poate vota un premier care, în opinia sa, ar continua aceleași măsuri despre care a susținut că au afectat puterea de cumpărare, firmele românești, investițiile și locurile de muncă.

„Nu poți vota să oprești o politică, iar apoi să votezi continuarea ei doar pentru că se schimbă numele premierului”, a spus Fifor.

Mihai Fifor a criticat și modul în care premierul desemnat Siegfried Mureșan s-a raportat la PSD în perioada negocierilor pentru formarea Guvernului.

Deputatul social-democrat a afirmat că Mureșan a făcut demersuri politice împotriva PSD, iar ulterior a solicitat voturile parlamentarilor social-democrați pentru învestirea Guvernului.

„Nu poți avea drept program politic «jos PSD», să ataci PSD de dimineața până seara, iar apoi să faci apel la «responsabilitate» și «stabilitate» când ai nevoie de voturile noastre”, a declarat Fifor.

El a susținut că formarea unei majorități parlamentare presupune dialog și negociere și a afirmat că PSD nu are obligația de a susține un proiect politic construit împotriva partidului.

„PSD nu are obligația să salveze un proiect politic construit împotriva PSD. Are obligația să apere interesele celor care l-au votat”, a spus deputatul.

Fifor a comentat și scenariul alegerilor anticipate, despre care a spus că nu reprezintă pentru PSD un motiv pentru a susține un Guvern ale cărui politici sunt respinse de partid.

Deputatul a afirmat că alegerile anticipate sunt un mecanism democratic și constituțional și a precizat că, deși nu reprezintă „scenariul ideal” într-un moment economic dificil, teama de alegeri nu poate determina PSD să voteze politici pe care le consideră greșite.

„Mai bine ne întoarcem la votul românilor decât să votăm împotriva lor”, a transmis Fifor.

Deputatul PSD a respins și argumentul potrivit căruia respingerea Guvernului Mureșan ar putea duce la instabilitate și ar crește riscul ca România să ajungă la categoria „junk”.

Fifor a afirmat că problemele economice și fiscale există deja și a susținut că, dacă politicile aplicate până acum nu au produs rezultatele promise, soluția nu poate fi continuarea acelorași măsuri.

„Schimbarea premierului fără schimbarea politicilor nu înseamnă schimbare. Înseamnă continuitate cu altă fotografie la Palatul Victoria”, a declarat deputatul PSD.

Fifor a răspuns și mesajelor referitoare la orientarea pro-europeană a viitorului Guvern, afirmând că PSD nu are nevoie de „certificate” din partea lui Siegfried Mureșan.

Deputatul a precizat că orientarea europeană și euroatlantică a României nu aparține unui singur partid și a mutat discuția asupra politicilor pe care premierul desemnat intenționează să le urmeze.

„Discuția este mult mai simplă: schimbă Siegfried Mureșan politicile Guvernului Bolojan sau le continuă?”, a spus Fifor.

În final, deputatul PSD a reiterat că, în cazul continuării politicilor fostului Guvern, social-democrații nu vor susține noua echipă guvernamentală.

„PSD a votat pentru schimbare. Nu putem vota acum pentru Bolojan 2.0 doar pentru că pe ușa de la Palatul Victoria va scrie Mureșan”, a conchis Mihai Fifor.