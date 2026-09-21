Politica

Grindeanu: Mureșan nu m-a contactat pentru voturile PSD. Bolojan m-a sunat pentru o întâlnire

Grindeanu: Mureșan nu m-a contactat pentru voturile PSD. Bolojan m-a sunat pentru o întâlnireSorin Grindeanu si Ilie Bolojan / sursa foto: arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că premierul desemnat, Siegfried Mureșan, nu l-a contactat pentru a discuta despre voturile social-democraților pentru învestirea Guvernului, în timp ce președintele PNL, Ilie Bolojan, l-a sunat și i-a propus o întâlnire în această săptămână.

Sorin Grindeanu a fost întrebat, într-o conferință de presă susținută la sediul central al PSD, dacă a discutat cu Siegfried Mureșan de joi până luni.

„În mod normal, trebuia să mă caute domnia sa, cred, dacă ar fi vrut voturile de la noi. Nu s-a întâmplat lucrul acesta. Sigur că mă așteptam să fiu sunat. Așa cred că era politicos dacă vrei voturile PSD, mai ales știind, eu am anunțat de joi seara, cred, că noi azi o să avem o ședință. Măcar din politețe, dacă vrei voturile PSD, puteai să mă contactezi, puteai să transmiți un mesaj, să fie ceva de acest tip”, a declarat liderul PSD.

Bolojan i-a cerut lui Grindeanu o întâlnire

În schimb, Sorin Grindeanu a spus că a fost contactat de președintele PNL, Ilie Bolojan, care i-a propus să se întâlnească în această săptămână.

„M-a sunat, în schimb, și m-a căutat Ilie Bolojan. M-a întrebat dacă săptămâna asta ne putem întâlni. Sigur. De-aia v-am spus că e Guvernul Bolojan 2.0. Nu am stabilit (când va fi întâlnirea - n.r.). Nici nu știu de ce vrea să ne întâlnim”, a afirmat Grindeanu.

Mureșan spune că va discuta cu PSD

Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, a declarat luni, într-un interviu, că va discuta mai întâi cu grupurile parlamentare ale PNL, USR și UDMR, iar ulterior va prezenta programul de guvernare și grupului minorităților naționale.

Mureșan a spus că „testul adevărului îl va da PSD”, partidul urmând să decidă dacă susține un Guvern proeuropean sau dacă își consolidează „parteneriatul” cu AUR.

„Urmează momentul adevărului pentru PSD, să vedem dacă PSD chiar dorește să susțină un Guvern proeuropean sau dacă își consolidează parteneriatul cu AUR. Toată lumea știe că eu nu sunt pesedist, dar voi fi deschis dialogului și... tot ce ține de mine pentru a înlesni formarea unui Guvern și trecerea acestui Guvern. Voi avea un dialog cu PSD. Cred că este firesc să fim deschiși, dar trebuie să înțelegem dacă dinspre ei există o disponibilitate reală la dialog sau dacă doar sunt în căutarea unor pretexte pentru a vota împotriva acestui Guvern”, a declarat premierul desemnat.

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