Franța face un pas înapoi în disputa diplomatică izbucnită cu Statele Unite după criticile privind poziția Washingtonului față de drepturile omului. Misiunea franceză pe lângă ONU la Geneva și-a exprimat regretul pentru mesajul care a provocat nemulțumirea administrației americane. Scuzele ar putea facilita aprobarea diplomatului Aurélien Lechevallier pentru funcția de ambasador al Franței în SUA, potrivit Reuters.

Misiunea Permanentă a Franței pe lângă Organizația Națiunilor Unite la Geneva a transmis că regretă criticile adresate SUA într-o postare de la sfârșitul lunii iulie. Mesajul a pus sub semnul întrebării angajamentul Washingtonului față de drepturile omului și a declanșat o dispută diplomatică între cele două țări.

„Misiunea Permanentă a Franței pe lângă ONU la Geneva regretă mesajul postat pe X la 25 iulie 2026, care punea sub semnul întrebării angajamentul SUA față de drepturile omului”, a transmis instituția.

Într-un comunicat publicat pe site-ul său, misiunea franceză a explicat că divergența dintre cele două țări a pornit de la un singur vot și nu de la o diferență de poziție privind apărarea drepturilor omului.

„Diferența de opinii viza un singur vot, nu apărarea drepturilor omului”, se arată în comunicat.

La sfârșitul lunii iulie, misiunea franceză a criticat public decizia Statelor Unite de a vota împotriva prelungirii mandatului Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului, Volker Türk.

Franța a subliniat că Washingtonul s-a alăturat unor state precum Rusia și Coreea de Nord în respingerea prelungirii mandatului oficialului ONU. Postarea de pe platforma X a stârnit nemulțumirea autorităților americane și a amplificat tensiunile diplomatice dintre Paris și Washington.

Disputa a căpătat amploare la o reuniune a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, când delegația Statelor Unite a părăsit sala în timpul discursului reprezentantului Franței.

Ulterior, surse politice au indicat că Washingtonul lua în calcul blocarea numirii candidatului propus de Paris pentru funcția de ambasador al Franței în Statele Unite. Situația a întârziat procesul diplomatic necesar pentru sosirea noului reprezentant francez la Washington.

Scuzele transmise de misiunea franceză ar putea contribui la deblocarea numirii lui Aurélien Lechevallier în funcția de ambasador al Franței în SUA.

Diplomatul a fost propus de Paris pentru acest post, însă tensiunile dintre cele două guverne au complicat procesul de aprobare. O eventuală acceptare a candidaturii sale ar putea marca o revenire la colaborarea diplomatică obișnuită dintre Franța și Statele Unite.

Ministerul francez de Externe nu a oferit alte comentarii despre situație.

Un oficial al Departamentului de Stat american a declarat că Washingtonul a luat act de mesajul transmis de misiunea franceză și a apreciat clarificările.

„Luăm act de declarația Franței și o apreciem; așteptăm cu interes să colaborăm pentru promovarea valorilor și intereselor comune”, a declarat oficialul american.