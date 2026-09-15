O dronă a lovit marți dimineață o stație de carburanți din Kiev, în timp ce în altă zonă a capitalei ucrainene au fost atacate facilități de depozitare, potrivit primarului Vitali Klitschko, potrivit Reuters. Atacul are loc la doar o zi după ce președintele american Donald Trump a declarat că Rusia și Ucraina au convenit să nu mai vizeze infrastructura energetică a celeilalte părți.

Klitschko a anunțat că atacul asupra stației de carburanți s-a soldat inițial cu o persoană rănită. Un martor Reuters a relatat că a auzit o explozie în capitala Ucrainei. Informațiile privind atacurile nu au putut fi verificate independent de Reuters în momentul relatării.

Primarul Kievului a transmis pe Telegram că o dronă a lovit o stație de carburanți din capitală în cursul dimineții. Într-o altă zonă a orașului, o lovitură a vizat facilități de depozitare.

Atacul se înscrie într-o serie de lovituri asupra infrastructurii economice și logistice din Kiev. În ultimele săptămâni, Rusia a intensificat utilizarea dronelor asupra capitalei, iar stațiile de carburanți au devenit, potrivit autorităților ucrainene, printre obiectivele vizate.

Reuters relata că, în ultimele luni, aproximativ 300 de stații de carburanți au fost lovite în Ucraina, în principal în regiunile aflate pe front sau în apropierea acestora.

Momentul atacului este relevant în contextul declarațiilor făcute luni de Donald Trump. Președintele american a afirmat că Rusia și Ucraina au convenit să nu mai lovească infrastructura energetică a celeilalte țări.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis însă că Kievul este pregătit să susțină o încetare a atacurilor asupra obiectivelor energetice doar dacă Statele Unite pot garanta că Moscova este într-adevăr pregătită să respecte o astfel de înțelegere și să facă pași către încheierea războiului.

Astfel, atacul de marți ridică din nou întrebări privind aplicarea efectivă a unei eventuale înțelegeri privind infrastructura energetică.

În timp ce atacurile aveau loc în Ucraina, Polonia a anunțat că a desfășurat temporar operațiuni ale aviației militare ca măsură preventivă pentru protejarea propriului spațiu aerian.

Forțele armate poloneze au precizat ulterior că nu a fost identificată o încălcare a spațiului aerian al țării. Măsura reflectă însă preocupările tot mai mari ale statelor NATO vecine cu Ucraina în legătură cu posibilitatea ca dronele utilizate în război să ajungă accidental sau deliberat în spațiul aerian al Alianței.

Riscul de extindere a incidentelor dincolo de frontierele Ucrainei a crescut în ultimii ani, pe fondul utilizării tot mai frecvente a dronelor și rachetelor cu rază lungă de acțiune.

În aceeași perioadă, autoritățile lituaniene au anunțat că un avion de luptă NATO a doborât o dronă care pătrunsese în spațiul aerian al Lituaniei. Alerta fusese emisă pentru zona capitalei Vilnius și împrejurimi.

Potrivit autorităților lituaniene, drona a intrat dinspre Belarus și a fost interceptată în apropierea orașului Kaunas. Președintele Gitanas Nausėda a confirmat incidentul și a mulțumit militarilor NATO pentru reacția rapidă.

Incidentul adaugă un nou element de tensiune într-o regiune în care statele baltice și Polonia urmăresc îndeaproape orice incident aerian asociat războiului din Ucraina.

În paralel cu loviturile rusești asupra Ucrainei, autoritățile ruse au raportat atacuri ucrainene asupra unor obiective de pe teritoriul Federației Ruse.

Un atac cu rachete a avariat un depozit al companiei de comerț electronic Ozon în orașul Taganrog, în regiunea Rostov. Separat, guvernatorul regiunii Samara, Viaceslav Fedorishchev, a anunțat un atac cu drone asupra unei instalații industriale, fără să precizeze obiectivul afectat. Regiunea Samara găzduiește mai multe rafinării importante de petrol.

Și aceste informații nu au putut fi verificate independent de Reuters în momentul publicării.

Loviturile asupra obiectivelor energetice, logistice și economice au devenit o componentă importantă a confruntării dintre Rusia și Ucraina. În ultimele săptămâni, Moscova a intensificat atacurile cu drone asupra Kievului, în timp ce Ucraina a continuat să lovească obiective industriale și energetice aflate la distanță de linia frontului.

Cu toate acestea, existența unei înțelegeri privind infrastructura energetică rămâne dificil de evaluat în lipsa unor mecanisme clare de verificare și a confirmării că ambele părți aplică aceleași restricții.