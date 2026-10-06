Harta răspândirii ciumei în lume. Datele oficiale ale OMS

Organizația Mondială a Sănătății a publicat o hartă actualizată privind răspândirea ciumei la nivel mondial între 2019 și 2025, perioadă în care au fost raportate aproape 4.000 de cazuri suspectate. Datele apar în contextul morții unei cercetătoare de 28 de ani din Siberia, care s-ar fi îmbolnăvit după un posibil accident produs într-un laborator din apropierea orașului Irkutsk.

Daria Shipilova a murit în condiții neclare la scurt timp după ce ar fi spart accidental o eprubetă care conținea bacterii vii. Cazul a atras atenția Organizației Mondiale a Sănătății și a presei internaționale, pe fondul informațiilor contradictorii apărute în Rusia.

Harta dată publicității de OMS prezintă răspândirea ciumei în perioada 2019-2025. În cei șapte ani analizați au fost raportate aproape 4.000 de cazuri suspectate la nivel global.

Boala poate apărea în orice zonă în care bacteria coexistă cu populațiile umane, însă cele mai multe cazuri din ultimele decenii s-au concentrat în Africa.

Republica Democrată Congo și Madagascar se numără printre țările unde au fost raportate cele mai multe îmbolnăviri. Ciuma poate apărea în trei forme clinice principale: bubonică, septicemică și pneumonică.

Ciuma bubonică este cea mai frecventă formă a bolii.

Transmiterea se face prin mușcătura puricilor infectați sau prin contactul cu animale bolnave.

Unul dintre principalele simptome este inflamarea foarte dureroasă a ganglionilor limfatici, denumiți buboane. Aceștia apar cel mai frecvent în zona inghinală, la axilă sau la nivelul gâtului.

Persoanele infectate pot avea și febră, frisoane, dureri de cap și o stare severă de slăbiciune.

Ciuma pneumonică, denumită și pulmonară, este considerată cea mai virulentă și periculoasă formă a bolii.

Aceasta poate apărea ca o complicație a altor forme de ciumă, dar se poate transmite și direct de la o persoană la alta.

Transmiterea se face prin particule respiratorii eliminate atunci când o persoană infectată tușește sau strănută.

Boala evoluează rapid spre o pneumonie severă și poate provoca tuse, dificultăți de respirație, febră ridicată și dureri toracice acute.

Ciuma septicemică apare atunci când bacteria pătrunde direct în fluxul sanguin.

Acest lucru se poate produce printr-o plagă deschisă sau în urma mușcăturii unui puric infectat.

Printre simptome se numără febra ridicată, frisoanele, slăbiciunea extremă, durerile abdominale și șocul.

Această formă a bolii poate provoca și necrozarea țesuturilor, ceea ce duce la înnegrirea pielii și a extremităților. De aici provine și denumirea istorică de „moartea neagră”.

Potrivit presei independente ruse, Daria Shipilova le-ar fi spus colegilor despre accidentul produs în laborator în timpul colectării unor probe. Ulterior, tânăra a fost internată cu simptome de pneumonie severă, a fost conectată la un ventilator și a murit două zile mai târziu.

Canalul Mash Telegram, care are legături cu autoritățile ruse, a relatat însă că femeia ar fi început să prezinte simptome după revenirea dintr-o deplasare de serviciu în republica rusă Buryatia.

Aceeași sursă a relatat că boala ar fi fost înregistrată la granița cu Mongolia. Alexei Țidenov, șeful guvernului din Buryatia, a recunoscut că tânăra ar fi murit probabil de ciumă, dar a negat pe rețelele de socializare că aceasta ar fi vizitat republica. El a susținut că nu au existat focare în regiune, inclusiv în zonele aflate la granița cu Mongolia.

Autoritățile ruse evită confirmarea oficială a cazului, însă informațiile apărute indică o posibilă formă de ciumă pneumonică. Cel puțin 197 de persoane care ar fi intrat în contact cu femeia au fost plasate în izolare.

Patru spitale din Irkutsk au intrat în carantină pentru o perioadă de trei săptămâni, iar evenimentele publice din oraș au fost anulate. Totodată, mai multe companii importante din zonă au introdus obligativitatea purtării măștii.

Agenția rusă de sănătate Rospotrebnadzor a negat producerea unui accident în cadrul institutului. Poliția a deschis însă o anchetă penală privind posibile încălcări ale normelor de siguranță sanitară.