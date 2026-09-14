Trump îl acuză pe Zelenski că alimentează scumpirea motorinei

Președintele american Donald Trump a pus luni creșterea prețului motorinei la nivel mondial în principal pe seama războiului dintre Rusia și Ucraina și a anunțat că cele două țări ar fi convenit să nu mai atace reciproc infrastructura energetică. Declarațiile vin după ce liderul de la Casa Albă l-a criticat pe Volodimir Zelenski pentru atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești și i-a cerut să aleagă alte ținte.

„Ucraina a fost de acord să nu lovească ținte energetice rusești. Rusia a fost de acord să facă la fel!”, a scris Trump pe rețeaua sa Truth Social. „Creșterea prețului la motorină la nivel mondial este cauzată în principal de războiul dintre Rusia și Ucraina, nu de Iran.”

Afirmația privind existența unei înțelegeri nu fusese confirmată imediat nici de Kiev, nici de Moscova. Președinția ucraineană a refuzat inițial să comenteze, iar ulterior Volodimir Zelenski a transmis că Ucraina este pregătită să oprească atacurile dacă există garanții că Rusia va proceda la fel.

Cu o zi înainte, Donald Trump l-a criticat pe președintele ucrainean în timpul unei vizite în Irlanda și a legat atacurile Kievului asupra instalațiilor petroliere rusești de problemele de aprovizionare cu motorină.

„Lăsați-l să atace alte ținte, dar nu motorina, pentru că provoacă o penurie de motorină”, a spus Trump, insistând din nou că războiul dintre Rusia și Ucraina — și nu conflictul SUA-Israel cu Iranul — este de vină.

Președintele american a afirmat că a discutat cu Zelenski despre intensificarea atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor rusești.

„Există o mulțime de alte ținte. Nu loviți motorina, pentru că asta dăunează. Asta dăunează întregii lumi. Nu vrem ca el să lovească motorina... El lovește rafinării de motorină.”

Ucraina a atacat în ultimele luni mai multe instalații petroliere aflate la distanțe mari de graniță, într-o campanie menită să afecteze producția și veniturile energetice ale Rusiei. Atacurile au contribuit la reducerea producției și la probleme de aprovizionare pe piața rusă.

În același timp, Moscova și-a intensificat atacurile cu rază lungă asupra Ucrainei, inclusiv asupra infrastructurii energetice.

Kievul a lansat un număr ridicat de drone asupra teritoriului rus, în timp ce Rusia a continuat atacurile cu drone și rachete asupra Ucrainei.

Anunțul lui Trump privind oprirea atacurilor asupra obiectivelor energetice apare astfel după o perioadă de escaladare a loviturilor asupra infrastructurii celor două țări.

Președintele american susține că această evoluție a avut efecte inclusiv asupra pieței combustibililor și a respins ideea că războiul din Iran ar fi principalul motiv al scumpirii motorinei.

Afirmația lui Trump vine însă într-o perioadă în care piața petrolului este afectată și de evoluțiile din Orientul Mijlociu. Prețurile petrolului au crescut cu peste 2% luni, pe fondul atacurilor asupra infrastructurii și transporturilor energetice din regiune.

Declarațiile privind energia apar și în contextul discuțiilor pentru o posibilă înțelegere între Moscova și Kiev.

Donald Trump a declarat săptămâna trecută că a avut o „conversație excelentă” cu Vladimir Putin și a susținut că liderul rus dorește încheierea unui acord. Vladimir Putin „dorește să facă o înțelegere, iar dacă Zelenski dorește și el să facă o înțelegere, ar fi foarte bine”, le-a spus Trump jurnaliștilor miercuri.

Președintele american a prezentat în ultimele zile posibilitatea reluării negocierilor drept o cale de ieșire din război, în timp ce atacurile cu rază lungă au continuat.

Zelenski a declarat săptămâna trecută că ar fi dispus să se întâlnească cu Vladimir Putin la summitul G20 programat în luna decembrie la complexul lui Trump din Doral, Miami, însă Kremlinul a exclus această variantă.