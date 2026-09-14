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S-a dat drept admiratoare a lui Putin și a atras agenți ruși: ancheta secretă a unei jurnaliste germane

S-a dat drept admiratoare a lui Putin și a atras agenți ruși: ancheta secretă a unei jurnaliste germaneVladimir Putin / sursa foto; captura video
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Din cuprinsul articolului

O jurnalistă germană s-a infiltrat online într-o presupusă rețea de recrutare a unor agenți ruși, creând un personaj fictiv care se prezenta drept susținătoare a lui Vladimir Putin, scrie Meduza.

„Katya”, influenceriță pro-Putin

Investigația, realizată de jurnalista Angelique Geray împreună cu alți jurnaliști ai postului RTL, a fost prezentată într-un documentar difuzat la începutul lunii septembrie.

Timp de mai multe luni, Geray a construit în mediul online identitatea fictivă „Katya”, o influenceriță pro-rusă care încerca să-și formeze în mod organic o comunitate și să intre în contact cu persoane apropiate scenei pro-ruse din Germania.

Sub această identitate, jurnalista a publicat videoclipuri în care apărea purtând un tricou de marinar rusesc, își exprima admirația pentru Vladimir Putin și se plimba în apropierea Bundestagului cu un steag al Rusiei. După o perioadă, persoane care pretindeau că au legături cu rețeaua au început să o contacteze. Potrivit RTL, acestea i-au propus diverse sarcini și i-au trimis bani în Bitcoin.

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Investigația a permis jurnaliștilor să observe modul în care ar fi fost recrutați noii agenți. La început, aceștia primeau sarcini aparent banale, precum realizarea unei fotografii, ridicarea unui pachet sau procurarea unei cartele SIM.

Ulterior, unii dintre ei erau implicați în operațiuni mai serioase. Potrivit documentarului, agenții aveau însă acces limitat la informații și cunoșteau doar rolul pe care îl îndeplineau.

Angelique Geray

Angelique Geray / foto: instagram

Profilul fictiv „Katya” a atras ulterior atenția lui Jovica Jović, membru al Alianței Sahra Wagenknecht, prezentat de RTL drept una dintre figurile importante ale scenei pro-ruse din Germania.

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Jović a invitat-o pe „Katya” la o întâlnire și ar fi discutat despre activitățile sale pro-ruse, făcând referire și la posibile legături cu serviciile de informații ruse. Întrebat dacă activitatea sa de pe rețelele sociale era coordonată de serviciile de informații de la Moscova, acesta ar fi răspuns: „Nimeni nu știe. Ei bine, eu nu știu – în teorie. În practică, știu.”

După ce Geray și-a dezvăluit identitatea reală și faptul că „Katya” era un personaj fictiv, jurnalista ar fi primit un mesaj vocal de amenințare: „Dacă încerci să fugi, vei primi un glonț!”

Investigația apare pe fondul îngrijorărilor tot mai mari ale autorităților germane privind presupuse operațiuni rusești de sabotaj și dezinformare.

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