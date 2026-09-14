International

Trump anunță eliminarea taxei pentru whiskey-ul irlandez. Decizia, făcută la Irish Open

Trump anunță eliminarea taxei pentru whiskey-ul irlandez. Decizia, făcută la Irish OpenDonald Trump / sursa foto: captură video
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Președintele american Donald Trump a anunțat duminică, 13 septembrie, că Statele Unite vor elimina tariful de 10% aplicat whiskey-ului irlandez, în timpul ceremoniei de premiere a Irish Open desfășurate la Doonbeg, în comitatul Clare, potrivit publicației americane Politico. Anunțul a fost făcut după ce Trump i-a înmânat trofeul câștigătorului Shane Lowry, în prezența premierului irlandez Micheál Martin.

Decizia este importantă pentru producătorii irlandezi, pentru că Statele Unite reprezintă una dintre principalele piețe de export pentru whiskey-ul produs în Irlanda. Eliminarea tarifului reduce costurile suplimentare suportate de importatorii americani și schimbă situația comercială în care s-au aflat distileriile irlandeze în ultimele luni.

Anunțul făcut la ceremonia de premiere

Donald Trump a vorbit despre tariful pentru whiskey în timpul ceremoniei de la finalul Irish Open. Președintele american a spus că a primit mai multe solicitări pentru eliminarea taxei și că subiectul fusese discutat inclusiv cu jucătorii irlandezi.

„Toată lumea mi-a cerut să vă fac o favoare. Mi-au spus: «Este atât de nedrept ceea ce se întâmplă. Ați putea, vă rog, să eliminați tarifele pentru whiskey-ul irlandez?»”, a declarat Trump, potrivit relatărilor presei americane.

Ulterior, el a anunțat public că tariful va fi eliminat, stârnind aplauzele spectatorilor prezenți la eveniment.

Trump a menționat că discutase despre această chestiune la cină, cu o seară înainte, cu Shane Lowry, Rory McIlroy și alți jucători profesioniști irlandezi.

Whiskey-ul irlandez, afectat de tarifele americane

Whiskey-ul irlandez se afla în ultimele luni sub un tarif american de 10%, aplicat în cadrul regimului comercial care a vizat importurile din Uniunea Europeană.

Nivelul taxei fusese anterior mai ridicat. Potrivit Reuters, tariful de 10% a rezultat după modificările aduse politicii comerciale americane în urma unei decizii a Curții Supreme a SUA privind o parte din regimul de tarife introdus de administrația Trump.

Pentru producătorii irlandezi, piața americană are o importanță deosebită. Asociația Irish Whiskey Association a salutat anunțul și a transmis că eliminarea tarifului reprezintă un pas important pentru comerțul dintre Irlanda și Statele Unite. Organizația a exprimat, de asemenea, speranța revenirii la un regim fără tarife pentru exporturile de băuturi alcoolice.

Situație diferită față de whiskey-ul britanic

Decizia anunțată de Trump schimbă și diferența de tratament dintre whiskey-ul irlandez și produsele similare provenite din Regatul Unit.

Donald Trump

Donald Trump / sursa foto: captură video

Whiskey-ul produs în Scoția și Irlanda de Nord beneficiase deja de eliminarea tarifelor americane, astfel că producătorii irlandezi din Republica Irlanda au continuat să suporte taxa de 10%.

Prin eliminarea acesteia, whiskey-ul irlandez nu mai are același dezavantaj tarifar în raport cu produsele britanice pe piața americană.

Anunțul, făcut în timpul Irish Open

Ceremonia a avut loc la Trump International Golf Links din Doonbeg, stațiunea de golf deținută de familia Trump. Complexul a găzduit în perioada 10-13 septembrie ediția din 2026 a Irish Open, competiție din circuitul DP World Tour.

Shane Lowry a câștigat turneul cu un avans record de 11 lovituri. Jucătorul irlandez a încheiat competiția la 23 sub par, după un ultim tur de 63 de lovituri, și a obținut astfel al doilea său titlu la Irish Open.

Trump a prezentat trofeul lui Lowry la finalul competiției. Premierul irlandez Micheál Martin a participat, de asemenea, la ceremonia de premiere.

Ce urmează pentru exporturile irlandeze

Anunțul lui Donald Trump indică intenția administrației americane de a elimina tariful de 10% pentru whiskey-ul irlandez. Pentru producători, efectul concret va depinde de punerea în aplicare a deciziei și de modificarea efectivă a regimului vamal american.

Statele Unite rămân o piață esențială pentru industria whiskey-ului din Irlanda, iar eliminarea tarifului poate reduce costurile asociate exporturilor către această destinație.

Pe scurt, Donald Trump a anunțat eliminarea tarifului american de 10% pentru whiskey-ul irlandez în timpul ceremoniei de închidere a Irish Open de la Doonbeg. Decizia vine după luni în care producătorii irlandezi au exportat pe piața americană în condiții tarifare diferite față de producătorii din Regatul Unit.

Stiri calde

15:05 - Un caz rar în magistratură ajunge la final. Ce a decis Înalta Curte după 387 de amânări

14:53 - Diplomatul devenit viral la summitul BRICS: A mâncat toate nucile în timp ce vorbea președintele Iranului

14:45 - Canada se apropie de UE. Carney propune o alianță fără precedent

14:35 - Viteze de 160 km/h la trenuri în România, cu bani de la BEI

14:23 - O actriță de Oscar evită medicii. Cum își rezolvă toate problemele de sănătate

14:14 - Grindeanu i-ar fi propus lui Bolojan un pact pentru blocarea AUR și premierul ar fi refuzat

HAI România!

Români, puneți-vă centura! Urmează impactul

Români, puneți-vă centura! Urmează impactul

Români, puneți-vă centura! Urmează impactul. „Hai România”, de la 12:00

Români, puneți-vă centura! Urmează impactul. „Hai România”, de la 12:00

Sarmiza Andronic critică modul în care instituțiile publice și demnitarii comunică cu presa

Sarmiza Andronic critică modul în care instituțiile publice și demnitarii comunică cu presa

Proiecte speciale