Președintele american Donald Trump a anunțat duminică, 13 septembrie, că Statele Unite vor elimina tariful de 10% aplicat whiskey-ului irlandez, în timpul ceremoniei de premiere a Irish Open desfășurate la Doonbeg, în comitatul Clare, potrivit publicației americane Politico. Anunțul a fost făcut după ce Trump i-a înmânat trofeul câștigătorului Shane Lowry, în prezența premierului irlandez Micheál Martin.

Decizia este importantă pentru producătorii irlandezi, pentru că Statele Unite reprezintă una dintre principalele piețe de export pentru whiskey-ul produs în Irlanda. Eliminarea tarifului reduce costurile suplimentare suportate de importatorii americani și schimbă situația comercială în care s-au aflat distileriile irlandeze în ultimele luni.

Donald Trump a vorbit despre tariful pentru whiskey în timpul ceremoniei de la finalul Irish Open. Președintele american a spus că a primit mai multe solicitări pentru eliminarea taxei și că subiectul fusese discutat inclusiv cu jucătorii irlandezi.

„Toată lumea mi-a cerut să vă fac o favoare. Mi-au spus: «Este atât de nedrept ceea ce se întâmplă. Ați putea, vă rog, să eliminați tarifele pentru whiskey-ul irlandez?»”, a declarat Trump, potrivit relatărilor presei americane.

Ulterior, el a anunțat public că tariful va fi eliminat, stârnind aplauzele spectatorilor prezenți la eveniment.

Trump a menționat că discutase despre această chestiune la cină, cu o seară înainte, cu Shane Lowry, Rory McIlroy și alți jucători profesioniști irlandezi.

Whiskey-ul irlandez se afla în ultimele luni sub un tarif american de 10%, aplicat în cadrul regimului comercial care a vizat importurile din Uniunea Europeană.

Nivelul taxei fusese anterior mai ridicat. Potrivit Reuters, tariful de 10% a rezultat după modificările aduse politicii comerciale americane în urma unei decizii a Curții Supreme a SUA privind o parte din regimul de tarife introdus de administrația Trump.

Pentru producătorii irlandezi, piața americană are o importanță deosebită. Asociația Irish Whiskey Association a salutat anunțul și a transmis că eliminarea tarifului reprezintă un pas important pentru comerțul dintre Irlanda și Statele Unite. Organizația a exprimat, de asemenea, speranța revenirii la un regim fără tarife pentru exporturile de băuturi alcoolice.

Decizia anunțată de Trump schimbă și diferența de tratament dintre whiskey-ul irlandez și produsele similare provenite din Regatul Unit.

Whiskey-ul produs în Scoția și Irlanda de Nord beneficiase deja de eliminarea tarifelor americane, astfel că producătorii irlandezi din Republica Irlanda au continuat să suporte taxa de 10%.

Prin eliminarea acesteia, whiskey-ul irlandez nu mai are același dezavantaj tarifar în raport cu produsele britanice pe piața americană.

Ceremonia a avut loc la Trump International Golf Links din Doonbeg, stațiunea de golf deținută de familia Trump. Complexul a găzduit în perioada 10-13 septembrie ediția din 2026 a Irish Open, competiție din circuitul DP World Tour.

Shane Lowry a câștigat turneul cu un avans record de 11 lovituri. Jucătorul irlandez a încheiat competiția la 23 sub par, după un ultim tur de 63 de lovituri, și a obținut astfel al doilea său titlu la Irish Open.

Trump a prezentat trofeul lui Lowry la finalul competiției. Premierul irlandez Micheál Martin a participat, de asemenea, la ceremonia de premiere.

Anunțul lui Donald Trump indică intenția administrației americane de a elimina tariful de 10% pentru whiskey-ul irlandez. Pentru producători, efectul concret va depinde de punerea în aplicare a deciziei și de modificarea efectivă a regimului vamal american.

Statele Unite rămân o piață esențială pentru industria whiskey-ului din Irlanda, iar eliminarea tarifului poate reduce costurile asociate exporturilor către această destinație.

Pe scurt, Donald Trump a anunțat eliminarea tarifului american de 10% pentru whiskey-ul irlandez în timpul ceremoniei de închidere a Irish Open de la Doonbeg. Decizia vine după luni în care producătorii irlandezi au exportat pe piața americană în condiții tarifare diferite față de producătorii din Regatul Unit.