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Războiul comercial dintre SUA și Canada se intensifică. Trump pregătește tarife cu 50% mai mari

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Războiul comercial dintre SUA și Canada se intensifică. Trump pregătește tarife cu 50% mai mariDonald Trump sursa: Facebook
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Din cuprinsul articolului

În urma negocierilor eșuate dintre Washington și Ottawa de vineri, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat luni că intenționează să intensifice presiunile comerciale asupra Canadei. Liderul american susține că SUA ar urma să majoreze semnificativ tarifele pentru mai multe produse canadiene.

Trump anunță tarife mai mari cu 50% de la 1 ianuarie 2027

Donald Trump a transmis, într-o postare pe platforma Truth Social, că Statele Unite vor majora cu 50% tarifele aplicate mașinilor, camioanelor, componentelor auto și oțelului provenite din Canada. Noile măsuri ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027.

Președintele american a acuzat autoritățile canadiene că au cerut prea multe avantaje în negocieri, în condițiile în care Canada nu face parte din Statele Unite.

„Construiți în SUA și vor fi zero tarife. Canada nu va mai fi tratată ca un stat american de acum înainte”, a spus președintele.

Canada

Canada / Sursa foto: Arhiva EVZ

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Trump a reluat și ideea transformării Canadei în al 51-lea stat american, propunere lansată după revenirea sa la Casa Albă, dar respinsă de guvernul de la Ottawa.

„În comerț și în alte domenii, canadienii sunt unele dintre cele mai groaznice națiuni din lume cu care să te înțelegi. Ei se simt îndreptățiți, și totuși, NOI NU AVEM NEVOIE DE CANADA, EI AU NEVOIE DE NOI”, a continuat președintele.

Negocierile dintre Statele Unite și Canada pentru un nou acord comercial au eșuat vineri, cele două părți acuzându-se reciproc de modificări introduse în ultima etapă a discuțiilor.

Premierul canadian Mark Carney a avertizat că Ottawa ar putea răspunde prin aplicarea unor tarife similare celor impuse de Washington.

„SUA și Canada sunt acum într-un război comercial. Au vrut prea mult și ofereau prea puțin. Ești într-un război când ești atacat. Am fost atacați”, a adăugat premierul, acuzând, de asemenea, că partea americană a venit cu schimbări de ultimul moment la negocieri.

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Tensiunile comerciale apar în timp ce Statele Unite, Canada și Mexic discută despre viitorul acordului de liber schimb nord-american, cunoscut sub numele de USMCA.

La începutul verii, Canada și Mexicul au solicitat oficial prelungirea acordului pentru încă 16 ani, însă administrația americană a respins propunerea.

Întrebat despre impactul pe care eșecul negocierilor de vineri l-ar putea avea asupra economiei canadiene, Mark Carney a recunoscut că situația reprezintă un motiv de îngrijorare.

„Cu siguranță că nu este o veste bună”, a arătat el.

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