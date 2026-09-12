Medicamentele expirate sau cele care nu mai sunt folosite nu trebuie aruncate la gunoiul menajer și nici eliminate prin chiuvetă sau toaletă. Substanțele active pe care le conțin pot ajunge în sol și în apă, iar eliminarea lor trebuie făcută printr-un circuit destinat deșeurilor medicamentoase. Locuitorii Capitalei au la dispoziție mai multe spitale și unități medicale unde pot preda astfel de produse. Colectarea se face în anumite zile și intervale orare, iar programul diferă de la o unitate la alta, potrivit ASSMB.

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București a organizat puncte de colectare în spitalele pe care le administrează, astfel încât pacienții și locuitorii Capitalei să poată preda medicamentele expirate sau rămase nefolosite.

Printre unitățile care primesc aceste produse se află Spitalul Clinic „Dr. Ion Cantacuzino”, Spitalul Clinic Colentina, Spitalul Clinic Colțea și Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie Filantropia.

La Spitalul Clinic „Dr. Ion Cantacuzino”, situat pe strada Ion Movilă nr. 5-7, medicamentele sunt colectate joia, între orele 09:00 și 10:00. Spitalul Clinic Colentina are program de colectare luni și miercuri, între orele 09:00 și 11:00, în timp ce la Spitalul Clinic Colțea medicamentele sunt primite joia, între orele 12:20 și 13:30.

Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie Filantropia primește medicamentele expirate sau neutilizate de luni până vineri, între orele 10:00 și 15:00.

În București există puncte de colectare și în unele unități medicale private. Rețeaua Regina Maria are mai multe locații unde populația poate preda medicamentele care nu mai pot fi utilizate.

La Ponderas Academic Hospital, colectarea se face de luni până vineri, între orele 10:00 și 14:00. Spitalul Euroclinic primește aceste produse luni și vineri, între orele 13:00 și 15:00, iar la Spitalul Băneasa colectarea are loc marți și vineri, între orele 10:00 și 12:00. Un alt punct se află la Centrul de fertilitate și FIV Columna, unde medicamentele sunt primite vinerea, între orele 10:00 și 12:00.

Și rețeaua Medicover are puncte de colectare în Capitală. La Spitalul Medicover Pipera și la Spitalul Medicover Băneasa, medicamentele pot fi predate joia, între orele 13:00 și 15:00.

Persoanele care duc medicamente la punctele de colectare nu trebuie să golească recipientele și nici să modifice produsele înainte de predare. În cazul recipientelor aflate sub presiune, acestea nu trebuie găurite, tăiate sau arse, deoarece pot prezenta riscuri în timpul manipulării.

Medicamentele trebuie păstrate în ambalajele în care se află și predate personalului responsabil de colectare. Pentru anumite categorii de produse, precum medicamentele stupefiante sau psihotrope, există reguli distincte, acestea urmând să fie returnate prin circuitul destinat acestor produse.

Eliminarea medicamentelor împreună cu deșeurile menajere poate permite substanțelor active să ajungă în mediul înconjurător. Aceeași problemă poate apărea atunci când medicamentele sunt aruncate în chiuvetă sau în toaletă și ajung în sistemul de canalizare.

Predarea lor la un punct de colectare permite ca aceste produse să fie preluate și eliminate printr-un circuit special, destinat deșeurilor medicamentoase.

Înainte de a merge la un spital, este recomandat să fie verificat programul unității respective, deoarece zilele și intervalele de colectare diferă de la un punct la altul.