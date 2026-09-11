Toamna este momentul ideal pentru o curățenie temeinică în cămară. Multe alimente pe care le ținem „la greu” își pierd calitățile sau chiar se alterează, chiar dacă nu miros urât din prima. Iată 10 produse pe care merită să le verifici și, la nevoie, să le arunci.

Uleiurile se oxidează și devin râncede. După deschidere, rezistă în general 3–6 luni. Dacă miros a vopsea, a creion sau au gust săpunos, aruncă-le.

Făina albă rezistă cam 6–8 luni la temperatura camerei. Făina integrală se alterează mult mai repede din cauza grăsimilor. Mirosul rânced sau prezența insectelor sunt semne clare că trebuie aruncată.

Din cauza conținutului ridicat de grăsimi, se strică relativ repede. Nucile nescoase din coajă rezistă mai mult, dar cele decorticate pot deveni râncede în câteva luni.

Nu devin neapărat periculoase, dar își pierd aroma după 1–3 ani. Dacă nu mai au miros aproape deloc, nu își mai au rostul în mâncare.

Praful de copt își pierde puterea de afânare după 6–12 luni de la deschidere. Testează-l în apă caldă: dacă nu face spumă, nu mai e bun.

Se pot stabili insecte sau pot căpăta miros de vechi. După 6–12 luni de la deschidere, merită verificate atent.

Spre deosebire de orezul alb, cel brun conține germenele și se alterează mai repede (câteva luni).

După deschidere, rezistă câteva luni. Separarea uleiului e normală, dar mirosul rânced sau mucegaiul înseamnă că trebuie aruncat.

Sosul de soia, ketchup-ul, maioneza de borcan sau dressing-urile își pierd calitatea și pot dezvolta bacterii după luni de zile de la deschidere.

Conțin grăsimi și praf de copt care se degradează. După termenul de pe ambalaj sau după 6–12 luni, de obicei nu mai ies bine.

Ce poți să faci

Verifică mirosul, aspectul și textura. Când ai dubii, mai bine arunci. O cămară curățată toamna înseamnă mai puțină risipă și preparate cu gust mai bun pe tot parcursul iernii.