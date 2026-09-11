Ce trebuie să arunci din cămară în această toamnă. 10 produse pe le păstrezi prea mult
- Andrei Arvinte
- 11 septembrie 2026, 13:07
- 1. Uleiurile (măsline, floarea-soarelui, rapiță)
- 2. Făina (mai ales cea integrală)
- 3. Nucile și semințele
- 4. Condimentele măcinate vechi
- 5. Praful de copt și bicarbonatul
- 6. Cerealele și fulgii de ovăz
- 7. Orezul brun
- 8. Untul de arahide și paste de nuci
- 9. Sosurile vechi deschise
- 10. Mixurile de prăjituri și preparate
Toamna este momentul ideal pentru o curățenie temeinică în cămară. Multe alimente pe care le ținem „la greu” își pierd calitățile sau chiar se alterează, chiar dacă nu miros urât din prima. Iată 10 produse pe care merită să le verifici și, la nevoie, să le arunci.
1. Uleiurile (măsline, floarea-soarelui, rapiță)
Uleiurile se oxidează și devin râncede. După deschidere, rezistă în general 3–6 luni. Dacă miros a vopsea, a creion sau au gust săpunos, aruncă-le.
2. Făina (mai ales cea integrală)
Făina albă rezistă cam 6–8 luni la temperatura camerei. Făina integrală se alterează mult mai repede din cauza grăsimilor. Mirosul rânced sau prezența insectelor sunt semne clare că trebuie aruncată.
3. Nucile și semințele
Din cauza conținutului ridicat de grăsimi, se strică relativ repede. Nucile nescoase din coajă rezistă mai mult, dar cele decorticate pot deveni râncede în câteva luni.
4. Condimentele măcinate vechi
Nu devin neapărat periculoase, dar își pierd aroma după 1–3 ani. Dacă nu mai au miros aproape deloc, nu își mai au rostul în mâncare.
5. Praful de copt și bicarbonatul
Praful de copt își pierde puterea de afânare după 6–12 luni de la deschidere. Testează-l în apă caldă: dacă nu face spumă, nu mai e bun.
6. Cerealele și fulgii de ovăz
Se pot stabili insecte sau pot căpăta miros de vechi. După 6–12 luni de la deschidere, merită verificate atent.
7. Orezul brun
Spre deosebire de orezul alb, cel brun conține germenele și se alterează mai repede (câteva luni).
8. Untul de arahide și paste de nuci
După deschidere, rezistă câteva luni. Separarea uleiului e normală, dar mirosul rânced sau mucegaiul înseamnă că trebuie aruncat.
9. Sosurile vechi deschise
Sosul de soia, ketchup-ul, maioneza de borcan sau dressing-urile își pierd calitatea și pot dezvolta bacterii după luni de zile de la deschidere.
10. Mixurile de prăjituri și preparate
Conțin grăsimi și praf de copt care se degradează. După termenul de pe ambalaj sau după 6–12 luni, de obicei nu mai ies bine.
Ce poți să faci
Verifică mirosul, aspectul și textura. Când ai dubii, mai bine arunci. O cămară curățată toamna înseamnă mai puțină risipă și preparate cu gust mai bun pe tot parcursul iernii.