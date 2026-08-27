Cum poți răci cămara de la bloc ca să-ți țină conservele

Cum poți răci cămara de la bloc ca să-ți țină mai bine conservele este o problemă pe care și-o pun foarte mulți români în fiecare toamnă. Pentru că cele mai multe dintre conserve se prepară la sfârșitul verii, când vremea e încă foarte caldă.

Astfel, cămara de la bloc, mai ales când este amplasată lângă casa scării, pe un perete exterior sau la ultimele etaje, devine un loc impropriu pentru a păstra alimente.

Pentru conserve – zacuscă, murături, gemuri sau ardei copți – temperatura ideală de păstrare este între 10 și 15 grade, maxim 18. Peste acest prag crește riscul de fermentare, mucegai sau alterare a gustului.

Din fericire, există câteva metode practice prin care temperatura în cămară sau debara poate fi redusă simțitor, fără investiții mari.

Primul pas este izolarea. O placă subțire de polistiren montată pe peretele care dă spre exterior sau spre casa scării poate bloca o parte din căldură.

Ușa merită și ea atenție: o bandă de etanșare pe contur și, dacă este goală pe dinăuntru, umplerea cu material izolator ajută considerabil.

Dacă există geam, acesta poate fi acoperit vara cu folie reflectorizantă.

Ventilația trebuie făcută inteligent. Aerisirea se realizează doar noaptea sau dimineața devreme, când temperatura de afară este mai scăzută.

Ziua, ușa rămâne închisă, pentru a nu lăsa aerul fierbinte să intre. Un ventilator mic de extragere, pornit cu temporizator în orele răcoroase, poate elimina aerul cald acumulat.

Soluțiile pasive de răcire sunt la îndemâna oricui. Sticlele cu apă puse la congelator și așezate pe rafturi sau pe jos scad local temperatura.

Acestea se schimbă o dată pe zi. Un ventilator care circulă aerul ajută la omogenizarea temperaturii, deoarece aerul cald se ridică natural în sus.

Borcanele se așază preferabil pe rafturile de jos, unde este mai răcoare, lăsând spații între ele pentru circulația aerului.

Cu câteva intervenții simple – izolare, aerisire nocturnă și sticle reci – temperatura din cămară poate scădea cu câteva grade. Diferența, deși aparent mică, prelungește semnificativ durata de viață a conservelor și reduce riscurile asociate căldurii excesive.