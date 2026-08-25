Conserva simplă care te salvează iarna. Două rețete delicioase

Fasolea păstăi este conserva simplă care te poate ajuta să prepari rapid o masă în sezonul rece, fie că o mănânci ca atare, în zilele de post, sau o folosești ca garnitură.

Fasolea păstăi conservată se potrivește în supe, tocănițe, mâncăruri de post sau ca garnitură, iar prepararea la borcan nu este complicată dacă se respectă câțiva pași esențiali. Există două variante principale: cea simplă, în saramură, și cea în sos de roșii, mai gustoasă și gata de folosit.

Pentru ambele rețete se aleg păstăi tinere, fragede, fără fire și fără semințe prea mari. Se spală bine, se taie vârfurile și, după preferință, se lasă întregi sau se porționează în bucăți de 3–5 cm. Un pas important comun este opărirea: păstăile se blanșează câteva minute în apă clocotită cu sare, apoi se răcesc rapid în apă rece. Acest procedeu ajută la păstrarea culorii și a texturii, dar și la siguranța conservei.

Varianta simplă (în saramură) este cea mai rapidă.

După opărire, păstăile se așază în borcane sterilizate, fără a fi comprimate excesiv. În fiecare borcan se adaugă o linguriță de sare neiodată, eventual usturoi, foaie de dafin și boabe de piper. Se toarnă apă fiartă și răcită (sau apa în care au fiert) până acoperă legumele, lăsând 1–1,5 cm spațiu sub capac. Pentru o conservare mai sigură, se poate adăuga o lingură de oțet sau zeamă de lămâie. Borcanele se închid și se sterilizează la bain-marie 25–30 de minute.

Varianta în bulion este mai elaborată, dar rezultatul merită efortul, mai ales că poate fi mâncată fără altă preparare.

Se călește ceapa în ulei, se adaugă ardei kapia tăiat fâșii (opțional) și roșii pasate sau bulion. Sosul se lasă să fiarbă până se leagă puțin, apoi se încorporează păstăile opărite. Se condimentează cu sare, piper, usturoi și, după gust, cimbru sau dafin. Se mai fierbe 20–30 de minute, până legumele sunt aproape gata, dar nu se destrămă. Amestecul fierbinte se pune în borcane sterilizate, astfel încât sosul să acopere bine păstăile.

Urmează aceeași sterilizare de 30 de minute.

În ambele cazuri, borcanele se răcesc pe un prosop, de preferat cu gura în jos, apoi se depozitează în cămară răcoroasă și întunecoasă. Dacă sunt corect preparate și sterilizate, rezistă peste un an.

Alegerea dintre cele două variante depinde de cum vrei să folosești conserva. Cea simplă este neutră și se adaptează ușor oricărei rețete, în timp ce cea în bulion este deja o mâncare aproape gata, ideală pentru zilele în care timpul este limitat. Oricare ar fi opțiunea, fasolea păstăi la borcan rămâne o soluție practică și gustoasă pentru iarnă.