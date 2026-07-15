Fasolea verde la borcan este una dintre cele mai practice metode de a păstra legumele pentru sezonul rece. Preparată corect, aceasta își menține culoarea și gustul, iar pe parcursul iernii poate fi folosită rapid în numeroase rețete. Fasolea verde de la borcan este ideală pentru ciorbe, mâncăruri cu sos, garnituri sau chiar pentru salate cu maioneză.

Ingredientele necesare pentru această rețetă:

2 kg fasole verde proaspătă

aproximativ 2 litri de apă (în funcție de numărul borcanelor)

sare neiodată (aproximativ o linguriță rasă pentru fiecare borcan de 800 ml)

Primul pas este alegerea unor păstăi fragede și proaspete. Fasolea se spală foarte bine sub jet de apă rece, apoi se rup capetele și, dacă este cazul, se îndepărtează ațele laterale. În funcție de preferințe, păstăile pot fi lăsate întregi sau tăiate în bucăți de 3-4 centimetri.

Între timp, borcanele și capacele trebuie spălate și sterilizate pentru a preveni alterarea conservelor.

Se pune o oală mare cu apă la fiert. Când începe să clocotească, se adaugă fasolea verde și se lasă la opărit timp de aproximativ 3-5 minute. După acest interval, se scoate imediat și se trece prin apă foarte rece sau cu gheață pentru a-și păstra culoarea și textura.

Fasolea se așază în borcanele sterilizate, fără a fi presată excesiv. Peste aceasta se adaugă câte o linguriță rasă de sare neiodată pentru fiecare borcan de 800 ml.

Se completează apoi cu apă fierbinte, astfel încât fasolea să fie complet acoperită, lăsând aproximativ un centimetru liber până la gura borcanului. Borcanele se închid ermetic cu capace curate.

Pentru o conservare sigură, borcanele se sterilizează într-o oală încăpătoare. Pe fundul vasului se pune un prosop, apoi borcanele și se adaugă apă până aproape de nivelul capacelor. Din momentul în care apa începe să fiarbă, sterilizarea durează aproximativ 40-50 de minute.

După oprirea focului, borcanele se lasă să se răcească lent în oală sau se învelesc într-o pătură până a doua zi. Ulterior, se depozitează într-un loc răcoros, uscat și ferit de lumină.

Fasolea verde conservată astfel este foarte versatilă în bucătărie. Poate fi adăugată în ciorbe și supe, în tocănițe, alături de carne sau legume, ori poate fi folosită ca garnitură după ce este trasă ușor la tigaie cu unt și usturoi.

De asemenea, este potrivită pentru salate cu maioneză, în combinație cu morcov, cartofi sau alte legume fierte, oferind un preparat gustos și rapid.

Dacă borcanele au fost sterilizate corect și depozitate în condiții bune, fasolea verde își poate păstra calitatea până la primăvară.