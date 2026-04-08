Rețeta de fasole așa cum nu ai mâncat niciodată. Ce o face atât de gustoasă

Chef Paul Constantin explică cum o simplă mâncare de fasole poate deveni operă de artă pentru papilele gustative. Ingredintele, dar și modul de preparare sunt aspectele care contează cel mai mult.

Ingredientul principal al acestei farfurii de post este fasolea. Folosim pentru această rețetă o crăticioară de fontă. Punem ulei de măsline peste care adăugăm puțin piper proaspăt râșnit și ardei iute.

Tot acum se adaugă și 5 căței de usturoi tocați mărunt la cuțit. Și amestecăm totul până se călește, să se aromatizeze. Între timp se adaugă o ceapă tocată ceva mai mare și se călește alături de celelalte ingrediente deja puse în crăticioară. Punem și o linguriță de sare în aceiași tigaie.

Apoi adăugăm morcovul dat prin răzătoare și mai călim puțin toate ingredintele. Câteva minute le lăsăm la încins. Aproximativ 5 minute le lăsăm să se călească. Apoi adăugăm o conservă de roșii tocate fără pieliță peste ingredintele din crăticioră.

Amestecăm din nou și lăsăm 3 minute. Apoi adăugăm o lingurită de oregno uscat că e mai aromat. Apoi adăugăm 400 de grame de fasole și 300 de mililitri de apă. Și da, apoi adăugăm o conservă de lapte de cocos.

Acum dăm focul înspre minim. După 15 minute o să constantăm că totul capătă un aspect cremos. Iar în ultimele 3 minute punem și verdeața. Adică mai multe frunze de sfeclă, spana, rucola, toate acestea le-am pus într-un mix.

Toate acestea se taie destul de grosier și apoi îi dăm drumul în fasole. Nu le lăsăm pe foc prea mult. Laptele de cocos poate fi folosit în orice rețetă de post pentru că este un lapte vegetal, dar care dă textura unei smântâni mâncărurilor. Rețeta în cauză poate fi folosită și de vegetarieni care nu consumă proteină animală, pentru că proteina din fasole este foarte sățioasă.