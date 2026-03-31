Ciorbă de urzici cu usturoi. Rețeta gospodinelor din Transilvania

Primăvara aduce în bucătăriile românilor numeroase ingrediente proaspete, iar urzicile se numără printre cele mai apreciate. În Postul Paștelui, acestea devin și mai căutate, fiind folosite pentru preparate gustoase și sănătoase. În ultima perioadă, prețul urzicilor a scăzut în piețele din România. La începutul lunii martie, un kilogram ajungea la 60 de lei, însă în prezent aceeași cantitate de urzici poate fi cumpărată cu 20-25 de lei. În Transilvania, gospodinele le folosesc în numeroase preparate, însă ciorba pregătită cu urzici are un gust incredibil de bun.

Singurul pas mai delicat din acest proces este curățarea plantei, însă rezultatul final merită tot efortul.

Ingrediente pentru această rețetă:

500 g urzici proaspete

1 ceapă mare

1 cartof

1 cățel de usturoi

2 linguri ulei de măsline

Sare și piper după gust

Începe prin a curăța ceapa și usturoiul, apoi taie-le mărunt. Într-o tigaie adâncă, încinge o lingură de ulei de măsline și călește ceapa timp de 2-3 minute, până devine translucidă. Adaugă usturoiul și mai lasă-l 1-2 minute, amestecând constant pentru a nu se arde.

Spală bine urzicile și adaugă-le în tigaie, lăsându-le la înăbușit timp de aproximativ 5 minute. Între timp, curăță cartoful și taie-l în cubulețe mici, apoi fierbe-l într-o cratiță cu apă și puțină sare.

După ce cartoful s-a fiert, adaugă urzicile călite și amestecă bine. Redu focul și lasă ciorba să fiarbă timp de 5-7 minute, pentru ca aromele să se întrepătrundă. Ia ciorba de pe foc și, după ce s-a răcorit puțin, folosește un blender pentru a obține o consistență omogenă și cremoasă. În Postul Paștelui, iaurtul de soia sau smântâna vegetală pot aduce un plus de gust acestui preparat fabulos.

La final, asezonează cu sare și piper proaspăt măcinat. Ciorba de urzici se servește caldă. Cei care nu țin post pot adăuga o lingură de smântână pentru un plus de savoare. În unele zone din Transilvania, aceasta se servește alături de slănină prăjită sau de o cană cu lapte bătut.