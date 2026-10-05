Alegeri prezidențiale Brazilia 2026. Flávio Bolsonaro îl devansează pe Lula da Silva și provoacă un șoc politic în primul tur

Brazilia se pregătește pentru o confruntare politică majoră pe 25 octombrie, după ce politicianul de dreapta Flávio Bolsonaro a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale, depășindu-l pe președintele în exercițiu, Luiz Inácio Lula da Silva. Alegerile din acest an reprezintă cel mai mare și important proces electoral din America Latină.

Scrutinul a contrazis sondajele de opinie care anticipau un ușor avantaj pentru actualul șef al statului până în ultima zi de campanie. Similar cu scenariul din 2018, intenția de vot pentru aripa de dreapta a fost din nou subestimată de analiști, crede Le Figaro.

După numărarea a peste 99% din voturi, 4 octombrie 2026, cifrele au indicat o schimbare majoră a peisajului politic: Flávio Bolsonaro (Partidul Liberal), în vârstă de 45 de ani și fiul celui mai mare fost președinte al țării, a obținut 47,08% din voturi.

Luiz Inácio Lula da Silva (Partidul Muncitorilor), veteranul lider de stânga în vârstă de 80 de ani, a acumulat 45,10% din sufragii.

Campania electorală pentru alegerile prezidențiale s-a desfășurat într-un climat politic deosebit de tensionat. Jair Bolsonaro nu a putut participa la acest ciclu electoral. Fostul lider a fost arestat și condamnat de Curtea Supremă Federală, primind și interdicția de a mai candida pentru un mandat public înainte de anul 2030. În acest context, el și-a transferat capitalul politic către fiul său cel mare, Flávio Bolsonaro.

La nivel extern, Donald Trump a influențat campania de la distanță, recurgând la tarife vamale și sancțiuni după procesul lui Jair Bolsonaro. În replică, președintele Lula da Silva a cerut anterior ca Statele Unite ale Americii să nu se amestece în scrutinul suveran al Braziliei.

Deși Lula da Silva, aflat la finalul celui de-al treilea mandat, este respectat pentru programele sociale care au eradicat sărăcia extremă în anii 2000, electoratul din 2026 este marcat de alte priorități imediate. Cea mai importantă este criminalitatea galopantă. Infracționalitatea a devenit o urgență națională, devenind principala preocupare a populației. Un sondaj Quaest a indicat că 38% dintre respondenți consideră criminalitatea problema numărul unu a țării.

Flávio Bolsonaro, adresându-se acestui segment, a promis la rândul său austeritate bugetară și o mână forte împotriva criminalității.

Economia și costul vieții. Nemulțumiți de inflație, mulți cetățeni doresc soluții economice rapide. La ieșirea de la urne, Flávio Bolsonaro a promis că va „elibera poporul brazilian”. Candidatul de dreapta a afirmat că Brazilia „nu mai suportă atâta suferință, taxe înalte și persecuție politică”.

Unii brazilieni folosesc votul ca pe un instrument de sancționare a formațiunii lui Lula, Partidul Muncitorilor. Un alegător din Brasilia a explicat că votul său pentru Bolsonaro a fost unul strategic, afirmând că partidul de stânga „a petrecut deja 20 de ani la guvernare și nu a făcut nimic, cu adevărat nimic”.

De cealaltă parte, electoratul fidel lui Lula privește spre viitorul resurselor țării. Alegătorii indigeni din bazinul Amazonului, precum tânăra Tainara da Costa Cruz, subliniază importanța votului pentru un lider de stânga care „apără teritoriul și apără natura”.

Cu tabere atât de divizate între promisiunea siguranței naționale și conservarea progreselor sociale, finala prezidențială dintre Flávio Bolsonaro și Lula da Silva promite să fie una dintre cele mai disputate bătălii din istoria modernă a țării.