Sport

Mesajul transmis de Messi înaintea ultimului său meci în naționala Argentinei

Mesajul transmis de Messi înaintea ultimului său meci în naționala ArgentineiLionel Messi. Sursă foto: X
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Lionel Messi a transmis marți un mesaj de mulțumire Argentinei, înaintea ultimului său meci în tricoul reprezentativei, împotriva naționalei Beninului. Partida de pe stadionul Monumental din Buenos Aires marchează încheierea unei perioade de peste două decenii în care atacantul a reprezentat Argentina, scrie EFE.

„Mulțumesc, Argentina!”, a scris Messi într-o postare pe Instagram Stories, alături de o fotografie în care sărută tricoul special pe care urma să îl poarte la ultimul său meci internațional.

Messi, la al 208-lea meci pentru Argentina

Atacantul din Rosario urma să dispute al 208-lea meci pentru Argentina, într-o partidă amicală cu Benin, programată marți seară, de la ora 20:00, ora locală (23:00 GMT), pe stadionul Monumental din Buenos Aires. Toate biletele pentru meci au fost vândute.

Messi efectuase luni ultima ședință de antrenament alături de lotul Argentinei, cu puțin peste 24 de ore înainte de încheierea unui capitol început în 2005.

Ce se întâmplă cu RO Wallet, portofelul digital al României. MAI a făcut sondaj
Ce se întâmplă cu RO Wallet, portofelul digital al României. MAI a făcut sondaj
Fenomenul Kașpirovski, poreclit Rasputin al Uniunii Sovietice: jumătate de miliard de telespectatori în 6 transmisii!
Fenomenul Kașpirovski, poreclit Rasputin al Uniunii Sovietice: jumătate de miliard de telespectatori în 6 transmisii!

În această perioadă, Messi a câștigat alături de Argentina Cupa Mondială din 2022, în Qatar, Copa America în 2021 și 2024, precum și Finalissima din 2022.

Porțile stadionului urmau să se deschidă la ora 16:00, ora locală (19:00 GMT), pentru primirea suporterilor. Evenimentul programat înaintea meciului urma să includă muzică, spectacole live și apariții ale unor invitați speciali, dar și ale unor foști colegi de echipă alături de care Messi a obținut marile trofee cu naționala.

Argentina, ultima partidă din seria de amicale

Partida cu Benin încheie și seria de trei meciuri amicale disputate de Argentina.

Selecționata pregătită de Lionel Scaloni a învins recent Bolivia cu 4-0 și Burkina Faso cu 7-0. Messi a ratat cele două partide, iar selecționerul le-a folosit pentru a testa jucători noi și variante tactice.

Benin venea la meciul cu Argentina după un rezultat de egalitate, 1-1 cu Burkina Faso, și o victorie, 2-1 cu Mauritania.

Pentru naționala supranumită „Gheparzii”, partida reprezenta, la rândul ei, un moment special. Benin întâlnea Argentina pentru prima dată și lua parte la meciul de rămas-bun al căpitanului reprezentativei „Albiceleste”.

„Este incredibil pentru noi; faptul că suntem aici reprezintă o oportunitate uriașă”, a declarat căpitanul Beninului, Steve Mounie, referindu-se la șansa de a evolua în ultimul meci al lui Messi pentru Argentina.

Lionel Messi, peste două decenii la naționala Argentinei

Lionel Messi a debutat la naționala de seniori a Argentinei pe 17 august 2005, într-un meci amical împotriva Ungariei.

După mai bine de două decenii petrecute la reprezentativa „Albiceleste”, Messi a ajuns la 207 selecții, 125 de goluri și 68 de pase decisive, potrivit datelor furnizate de Federația Argentiniană de Fotbal (AFA).

Atacantul deține recordul pentru cele mai multe goluri marcate în tricoul naționalei Argentinei.

Stiri calde

20:39 - România, pe primul loc în UE la un indicator important. Datele publicate de Eurostat

20:32 - Cehia nu va participa la Eurovision 2027. Televiziunea publică invocă reducerile bugetare

20:24 - Rusia neagă un posibil focar de ciumă. OMS evaluează riscul

20:10 - Horoscopul lui Dom’ Profesor,  7 octombrie 2026. La capătul Astrologiei

20:01 - Mesajul transmis de Messi înaintea ultimului său meci în naționala Argentinei

19:53 - Probleme temporare la rezervările TAROM. Ce trebuie să știe pasagerii

HAI România!

Uite premierul, nu e premierul! Mai trage o carte la Cotroceni

Uite premierul, nu e premierul! Mai trage o carte la Cotroceni

AUR împinge PSD spre USR? Alternativa pentru Grindeanu

AUR împinge PSD spre USR? Alternativa pentru Grindeanu

Grindeanu premier sau alt nume? Scenariul lui Adrian Severin

Grindeanu premier sau alt nume? Scenariul lui Adrian Severin

Proiecte speciale