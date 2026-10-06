Lionel Messi a transmis marți un mesaj de mulțumire Argentinei, înaintea ultimului său meci în tricoul reprezentativei, împotriva naționalei Beninului. Partida de pe stadionul Monumental din Buenos Aires marchează încheierea unei perioade de peste două decenii în care atacantul a reprezentat Argentina, scrie EFE.

„Mulțumesc, Argentina!”, a scris Messi într-o postare pe Instagram Stories, alături de o fotografie în care sărută tricoul special pe care urma să îl poarte la ultimul său meci internațional.

Atacantul din Rosario urma să dispute al 208-lea meci pentru Argentina, într-o partidă amicală cu Benin, programată marți seară, de la ora 20:00, ora locală (23:00 GMT), pe stadionul Monumental din Buenos Aires. Toate biletele pentru meci au fost vândute.

Messi efectuase luni ultima ședință de antrenament alături de lotul Argentinei, cu puțin peste 24 de ore înainte de încheierea unui capitol început în 2005.

În această perioadă, Messi a câștigat alături de Argentina Cupa Mondială din 2022, în Qatar, Copa America în 2021 și 2024, precum și Finalissima din 2022.

Porțile stadionului urmau să se deschidă la ora 16:00, ora locală (19:00 GMT), pentru primirea suporterilor. Evenimentul programat înaintea meciului urma să includă muzică, spectacole live și apariții ale unor invitați speciali, dar și ale unor foști colegi de echipă alături de care Messi a obținut marile trofee cu naționala.

Partida cu Benin încheie și seria de trei meciuri amicale disputate de Argentina.

Selecționata pregătită de Lionel Scaloni a învins recent Bolivia cu 4-0 și Burkina Faso cu 7-0. Messi a ratat cele două partide, iar selecționerul le-a folosit pentru a testa jucători noi și variante tactice.

Benin venea la meciul cu Argentina după un rezultat de egalitate, 1-1 cu Burkina Faso, și o victorie, 2-1 cu Mauritania.

Pentru naționala supranumită „Gheparzii”, partida reprezenta, la rândul ei, un moment special. Benin întâlnea Argentina pentru prima dată și lua parte la meciul de rămas-bun al căpitanului reprezentativei „Albiceleste”.

„Este incredibil pentru noi; faptul că suntem aici reprezintă o oportunitate uriașă”, a declarat căpitanul Beninului, Steve Mounie, referindu-se la șansa de a evolua în ultimul meci al lui Messi pentru Argentina.

Lionel Messi a debutat la naționala de seniori a Argentinei pe 17 august 2005, într-un meci amical împotriva Ungariei.

După mai bine de două decenii petrecute la reprezentativa „Albiceleste”, Messi a ajuns la 207 selecții, 125 de goluri și 68 de pase decisive, potrivit datelor furnizate de Federația Argentiniană de Fotbal (AFA).

Atacantul deține recordul pentru cele mai multe goluri marcate în tricoul naționalei Argentinei.