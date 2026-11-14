Naționala de rugby a Franței a obținut un succes spectaculos vineri seară, impunându-se cu scorul de 21-19 în fața campioanei mondiale Africa de Sud. Partida, contând pentru etapa a cincea a Campionatului Națiunilor, s-a disputat pe un Stade de France plin, în fața a 80.000 de spectatori, conform informațiilor transmise de agenția AFP.

Meciul a fost intens și spectaculos, ambele formații reușind câte trei eseuri. Diferența a fost făcută de precizia la preluări și transformări, francezii reușind să transforme toate cele trei încercări, în timp ce sud-africanii au fructificat doar două.

Gazdele și-au asigurat un avantaj considerabil în prima repriză, intrând la cabine cu scorul de 21-7. Partea a doua a adus însă o presiune uriașă din partea campioanei mondiale, care a forțat revenirea. Cu toate acestea, defensiva "Cocoșului Galic" a rezistat până la fluierul final. Prin acest rezultat, Franța bifează prima victorie împotriva celor de la Springboks începând din anul 2005. De cealaltă parte, Africa de Sud a suferit doar a treia înfrângere din acest an, după cele înregistrate în fața Noii Zeelande și Australiei.

La finalul partidei, selecționerul Franței, Fabien Galthie, a subliniat dăruirea elevilor săi și a explicat că spiritul echipei naționale face diferența în momentele cruciale.

"Cred că, în momentul în care jucătorii îmbracă tricoul albastru, ei se autodepăşesc. Asta s-a întâmplat în această seară", a remarcat antrenorul francez în cadrul unei conferinţe de presă de după meci, îndemnându-i pe toţi să trăiască momentul.

Succesul este cu atât mai valoros cu cât lotul Franței a fost greu încercat de accidentări, inclusiv prin absența lui Julien Marchand, pierdut chiar înainte de startul meciului. Galthie consideră însă că aceste probleme medicale au scos în evidență profunzimea lotului și valoarea tinerilor jucători.

"A părut că soarta complotează împotriva noastră, mai ales în ceea ce priveşte starea de sănătate a jucătorilor. Totuşi, acest lucru a creat oportunităţi incredibile pentru alţii", a spus el, evidențiind evoluțiile unor sportivi precum Gregory Alldritt și Esteban Capilla, din linia a treia.

Tehnicianul a mulțumit întregului staff pentru atenția acordată detaliilor și a amintit de parcursul solid din ultimii ani al primei reprezentative.

"Am sentimentul că nu e nimic nou. Tocmai am câştigat Turneul celor Şase Naţiuni de două ori - în 2025 şi 2026. Ne-am întors din emisfera sudică după o înfrângere la doar două puncte în faţa Noii Zeelande - şi asta în condiţiile în care am avut loturi semnificativ remaniate", a completat selecționerul Galthie.

În etapa următoare, programată peste o săptămână, naționala Franței va întâlni reprezentativa Argentinei, ultimul test important înaintea fazelor finale ale competiției, care se vor desfășura la Londra.