Deputata federală independentă Helen Haines, se află în stare critică într-un spital din Melbourne, după ce a fost lovită de o mașină în fața biroului său electoral din Wangaratta, statul australian Victoria, luni după-amiază, potrivit BBC.

Incidentul a provocat reacții puternice în rândul clasei politice australiene și al comunității locale, în timp ce poliția investighează circumstanțele atacului și analizează posibilele acuzații împotriva unui bărbat arestat la fața locului.

Haines a fost transportată inițial la un spital din Wangaratta, apoi transferată cu elicopterul la Alfred Hospital din Melbourne, unde a fost supusă unei intervenții chirurgicale în cursul nopții.

Postul public australian ABC și publicația Nine News au relatat că deputata ar fi pierdut un picior. La momentul celor mai recente informații prezentate în relatarea BBC, autoritățile confirmaseră că aceasta se afla în stare critică, fără a oferi detalii medicale suplimentare.

Potrivit informațiilor prezentate de ministrul australian de Interne, Tony Burke, șoferul ar fi întors mașina pentru a se poziționa în apropierea deputatei, ar fi lovit-o și apoi ar fi dat înapoi pentru a o izbi din nou.

Declarațiile ministrului au fost făcute pentru postul public ABC. Circumstanțele descrise fac parte din informațiile investigate de autorități, iar responsabilitatea penală a suspectului urmează să fie stabilită prin procedurile legale.

Un martor aflat în apropiere ar fi intervenit imediat, l-ar fi scos pe șofer din mașină și l-ar fi imobilizat până la sosirea poliției. Ministrul Tony Burke a apreciat intervenția acestuia, afirmând că australienii au motive să fie recunoscători persoanei care a alergat spre locul cel mai periculos pentru a opri atacul.

Un bărbat în vârstă de 43 de ani, din localitatea Tarrawingee, aflată în apropiere de Wangaratta, a fost arestat după incident. Presa locală l-a identificat drept Brendan Nugent și a relatat că acesta ar fi fost cunoscut în zonă pentru activitatea sa de militant de mediu, inclusiv pentru interesul față de problemele legate de exploatarea forestieră.

Aceste informații provin din relatările presei locale, preluate în actualizarea BBC. Identificarea motivului atacului nu fusese clarificată în informațiile disponibile la momentul relatării.

Poliția din statul Victoria conduce ancheta, prin unitatea sa specializată în investigații de securitate, cu sprijinul autorităților federale. Australian Federal Police (AFP) și poliția statului Victoria colaborează pentru a stabili ce acuzații pot fi formulate.

Comisarul AFP, Krissy Barrett, a declarat că anchetatorii analizează inclusiv posibile infracțiuni prevăzute de legislația statală și federală. Printre acestea se numără vătămarea unui funcționar public, infracțiune care poate fi pedepsită cu până la zece ani de închisoare.

Barrett a precizat că, potrivit evaluării inițiale, incidentul pare să fie unul izolat și că nu erau cunoscute alte amenințări asociate cazului. Ancheta este în desfășurare.

Atacul a fost condamnat de reprezentanți ai mai multor formațiuni politice, inclusiv de lideri care au poziții diferite în dezbaterile parlamentare.

Premierul australian Anthony Albanese a transmis că incidentul l-a afectat profund și a vorbit despre integritatea și activitatea deputatei, pe care a descris-o drept o persoană dedicată comunității pe care o reprezintă.

Liderul opoziției, Angus Taylor, a calificat ziua drept una șocantă pentru Australia și a avertizat că atacurile violente nu trebuie să devină o normalitate în societate.

David Shoebridge, liderul Verzilor australieni, a descris drept îngrijorătoare posibilitatea ca deputata să fi fost vizată pentru activitatea sa politică. La rândul său, Pauline Hanson, lidera partidului One Nation, a afirmat că violența împotriva oricărui reprezentant ales este inacceptabilă, indiferent de opiniile sau de apartenența politică a acestuia.

Mesajele transmise de liderii politici evidențiază preocuparea comună privind siguranța aleșilor și riscul ca violența să afecteze activitatea democratică.

Reacțiile au venit și din afara Australiei. Premierul Noii Zeelande, Christopher Luxon, a declarat că a discutat cu Anthony Albanese după incident și că i-a transmis acestuia gândurile și rugăciunile sale, în numele Noii Zeelande.

Luxon a descris situația drept un set de circumstanțe teribile și a subliniat că motivul atacului nu era încă stabilit.

Ministrul de Externe al Noii Zeelande, Winston Peters, a transmis, la rândul său, un mesaj pe platforma X, afirmând că țara sa este șocată de atacul asupra deputatei australiene. Acesta a subliniat că violența nu își are locul în politică.

În Wangaratta, locuitorii au început să depună buchete de flori și mesaje de încurajare în fața biroului electoral al lui Helen Haines. Gesturile de solidaritate au continuat pe parcursul dimineții, iar strada principală, unde se află sediul, a fost redeschisă circulației după intervenția autorităților.

Pe unul dintre bilețelele lăsate lângă flori era scris un mesaj prin care deputatei i se ura însănătoșire grabnică și i se cerea să continue să fie „o lumină în această lume”. Alte mesaje îi mulțumeau pentru activitatea desfășurată în beneficiul comunității.

Numărul tot mai mare de buchete reflectă sprijinul de care se bucură Haines în circumscripția sa, inclusiv din partea unor persoane care nu îi împărtășesc neapărat opțiunile politice.

La Holy Trinity Anglican Cathedral din Wangaratta a fost organizată o veghe la care au participat câteva sute de persoane. Oamenii au venit să aprindă lumânări și să își exprime susținerea pentru deputată, care rămânea internată în stare critică.

Un localnic, Austin Longfild, a declarat pentru BBC că un asemenea incident era greu de imaginat în comunitatea sa. Acesta a spus că, deși violența politică este întâlnită în relatările despre alte țări, nu se aștepta ca un astfel de eveniment să aibă loc chiar în apropierea sa.

Longfild a lăudat activitatea lui Haines și implicarea sa în problemele locale, descriind-o drept o reprezentantă care pare autentic preocupată de comunitate.

Potrivit informațiilor BBC, Steve Manning, candidat independent în circumscripția Ovens Valley, anunțase organizarea unei veghi la catedrala din Wangaratta, începând cu ora locală 13:00.

Incidentul a readus în discuție avertismentele privind intensificarea amenințărilor și a agresivității îndreptate împotriva reprezentanților aleși în Australia.

Allegra Spender, deputată independentă, a declarat pentru ABC că mulți politicieni se temeau de posibilitatea producerii unui incident violent. Ea a subliniat că accesibilitatea aleșilor este importantă într-o democrație, dar că aceasta nu trebuie să îi expună la atacuri.

Spender a avertizat, de asemenea, că violența verbală și atitudinile agresive din spațiul public pot contribui la un climat în care asemenea incidente devin mai probabile.

Zali Steggall, o altă deputată independentă, a vorbit despre o creștere semnificativă a urii și agresivității îndreptate împotriva politicienilor, în special a femeilor. Ea a afirmat că astfel de comportamente nu ar trebui să le descurajeze pe femei să intre în politică și să ocupe funcții publice.

Steggall a descris-o pe Haines drept o colegă respectată și o reprezentantă dedicată comunității sale. Printre temele promovate de aceasta din urmă se numără integritatea instituțiilor publice și înființarea unei comisii naționale anticorupție.

Mike Burgess, directorul Australian Security Intelligence Organisation (ASIO), serviciul australian de informații pentru securitate internă, a atras atenția asupra efectelor pe care polarizarea, intoleranța și sentimentul de nedreptate le pot avea asupra riscului de violență.

Într-o declarație, Burgess a afirmat că acumularea frustrărilor și intensificarea discursului violent creează un mediu mai favorabil manifestărilor agresive.

Acesta a reluat și avertismente formulate anterior, inclusiv în 2024, potrivit cărora creșterea polarizării și a percepției unor nedreptăți poate conduce la intensificarea violenței motivate politic, inclusiv a terorismului, în mai multe zone ale spectrului ideologic.

Șeful ASIO a avertizat că asemenea atacuri pot apărea cu puține semnale prealabile și pot fi dificil de anticipat.

Separat, poliția federală australiană a precizat că a înființat în octombrie anul precedent o unitate specializată în investigarea violenței și a urii motivate politic. Potrivit comisarului Krissy Barrett, activitatea acesteia a dus la formularea unor acuzații împotriva a 41 de persoane.

Autoritățile nu au stabilit însă, în informațiile disponibile, dacă atacul asupra lui Helen Haines a fost motivat politic sau dacă a avut o altă cauză.

Helen Haines este deputată federală independentă și reprezintă circumscripția Indi, din statul Victoria. Înainte de a intra în politică, a lucrat în domeniul sănătății, având experiență ca asistentă medicală și moașă. A activat inclusiv în sistemul medical din Wangaratta.

Cariera sa politică a fost marcată de implicarea în promovarea integrității instituționale și în campania pentru crearea unui organism național anticorupție.

Premierul Anthony Albanese a descris-o drept o persoană muncitoare și integră, în timp ce colegi din Parlament au evidențiat apropierea sa de comunitățile rurale și disponibilitatea de a asculta problemele oamenilor.

Reacțiile venite din întregul spectru politic și mesajele depuse la biroul său arată amploarea sprijinului de care se bucură în comunitatea pe care o reprezintă.

La momentul celor mai recente actualizări incluse în relatarea BBC, Helen Haines era internată în stare critică la Alfred Hospital din Melbourne, după intervenția chirurgicală efectuată în cursul nopții. Relatările potrivit cărora ar fi pierdut un picior proveneau din presa australiană și nu erau însoțite, în materialul disponibil, de o confirmare medicală directă din partea spitalului.

Poliția din Victoria și autoritățile federale continuau să investigheze incidentul și să stabilească posibilele acuzații împotriva bărbatului arestat.

Cazul a generat atât o mobilizare puternică a comunității locale, cât și reacții de solidaritate din partea liderilor australieni și neozeelandezi. În paralel, oficialii au reiterat necesitatea combaterii amenințărilor și a violenței împotriva persoanelor care ocupă funcții publice.