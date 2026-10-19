O femeie de 34 de ani care conducea o camionetă intrată pe un teren de fotbal în timpul unui meci juvenil din Wichita, statul Kansas, a fost eliberată fără a fi pusă sub acuzare, în timp ce ancheta continuă, potrivit Reuters. Incidentul, produs sâmbătă, 17 octombrie 2026, s-a soldat cu moartea unui băiat de șase ani și a unui bărbat de 35 de ani, iar alte zece persoane au fost rănite.

Potrivit poliției din Wichita, femeia a fost audiată de anchetatori, care au consultat și biroul procurorului districtual din comitatul Sedgwick înainte de a decide eliberarea sa. Autoritățile nu i-au făcut public numele. Ancheta urmărește să stabilească împrejurările în care vehiculul a ajuns pe teren și a lovit mai multe persoane.

Potrivit informațiilor publicate de Reuters, camioneta Chevrolet era parcată în apropierea unui teren de fotbal înainte de a pătrunde pe suprafața de joc, în timpul unei partide la care participau copii și familiile acestora.

Vehiculul a lovit mai multe persoane aflate în zonă. În urma impactului, doi oameni au murit, iar alte zece persoane au suferit răni care nu le puneau viața în pericol, conform poliției.

Printre cei răniți se numără cinci copii cu vârste între 5 și 9 ani și cinci adulți. Autoritățile nu au oferit, în informațiile citate, detalii suplimentare despre circumstanțele exacte în care camioneta a ajuns pe teren.

Poliția i-a identificat pe cei doi oameni care au murit drept Cole Adrian, în vârstă de șase ani, și Nicholas Schafer, în vârstă de 35 de ani, din McPherson, Kansas.

Șeful poliției din Wichita, Joe Sullivan, a transmis un mesaj de condoleanțe familiilor victimelor. Acesta a declarat că autoritățile sunt alături de familiile Adrian și Schafer în fața unei pierderi greu de imaginat.

Oficialul a subliniat că evenimentul ar fi trebuit să fie o zi obișnuită, în care copiii să joace fotbal, iar familiile să petreacă timp împreună, însă s-a încheiat tragic.

Eliberarea femeii fără formularea unor acuzații nu înseamnă că ancheta s-a încheiat sau că responsabilitatea sa a fost stabilită. Potrivit poliției, decizia a fost luată după audierea acesteia și consultarea biroului procurorului districtual.

Anchetatorii continuă să verifice mai multe aspecte ale incidentului. Testele toxicologice și examinarea tehnică a camionetei erau încă în desfășurare la momentul comunicării informațiilor.

Video shows the moments before a woman driving a truck plowed through a soccer game at Stryker Sports Complex on Saturday afternoon. Police say a 6-year-old boy and a 35-year-old man were killed in the crash. 🎥 Jaime Núñez Link in bio. #KAKEnews https://t.co/rRouA6h7oj — KAKE News (@KAKEnews) October 18, 2026

Aceste verificări pot contribui la clarificarea stării șoferiței și a eventualelor probleme mecanice ale vehiculului. Până la finalizarea investigațiilor, autoritățile nu au prezentat o concluzie definitivă privind cauza pătrunderii camionetei pe terenul de fotbal.

Poliția din Wichita a anunțat că intenționează să prezinte o evaluare preliminară a cazului biroului procurorului districtual la începutul săptămânii următoare. Lyndsee Stover, purtătoarea de cuvânt a biroului procurorului, a confirmat acest calendar într-un mesaj transmis prin e-mail.

În camionetă se aflau și cei doi copii ai șoferiței, care au fost intervievați de poliție. Potrivit comunicatului autorităților, unul dintre copii participa la un meci desfășurat pe un alt teren din același complex sportiv.

Anchetatorii trebuie să stabilească succesiunea exactă a evenimentelor și să analizeze rezultatele testelor și ale examinării tehnice înainte ca procurorii să poată evalua eventualele măsuri legale.

Incidentul din Wichita s-a soldat cu două decese și zece persoane rănite, dintre care cinci copii. Șoferița, în vârstă de 34 de ani, a fost eliberată fără a fi pusă sub acuzare, iar investigația continuă.

Următoarele informații oficiale sunt așteptate după examinarea vehiculului, finalizarea testelor toxicologice și prezentarea evaluării preliminare către procurorul districtual.