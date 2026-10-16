Autoritățile federale americane investighează o serie de scrisori care conțineau substanțe necunoscute și care au fost trimise unor birouri de senatori și unor instituții electorale din mai multe state, în zilele de dinaintea alegerilor parlamentare de la jumătatea mandatului, potrivit CBS News.

FBI și Serviciul de Inspecție Poștală al SUA (USPIS) încearcă să identifice persoanele responsabile, în timp ce unele dintre expedieri au fost interceptate înainte să ajungă la destinatari.

Cel puțin șase birouri ale senatorilor democrați au fost vizate. Printre acestea se numără birourile lui Chuck Schumer, liderul minorității democrate din Senat, Lisa Blunt Rochester, Alex Padilla, Kirsten Gillibrand și Chris Murphy. În paralel, autoritățile electorale din mai multe state au raportat incidente similare, unele dintre ele ducând la evacuarea temporară a unor sedii.

Ancheta vizează scrisori suspecte trimise la adrese din mai multe regiuni ale Statelor Unite, inclusiv birouri ale secretarilor de stat și instituții electorale aflate în responsabilitatea acestora.

Un purtător de cuvânt al FBI a declarat că agenția investighează cazul împreună cu Serviciul de Inspecție Poștală al SUA. „Unele dintre scrisori conțineau o substanță necunoscută, iar noi colaborăm îndeaproape cu partenerii noștri din cadrul forțelor de ordine pentru a răspunde fiecărui incident”, a transmis reprezentantul FBI, potrivit publicației Roll Call.

Autoritățile încearcă să stabilească originea expedierilor și să identifice persoanele implicate. Reprezentanții federali nu au oferit un bilanț complet al incidentelor și nici detalii privind eventualele legături dintre toate scrisorile.

Brendan Donahue, adjunctul inspectorului-șef al USPIS, a declarat că instituția și partenerii săi vor mobiliza resursele necesare pentru investigarea cazurilor și protejarea funcționarilor electorali.

Printre destinatarii confirmați de reprezentanții acestora se află birourile senatorilor Lisa Blunt Rochester, din Delaware, Alex Padilla, din California, și Kirsten Gillibrand, din New York.

În cazul lui Padilla, un purtător de cuvânt a declarat că biroul a fost notificat de FBI cu privire la o scrisoare care conținea o substanță suspectă, dar că aceasta a fost interceptată de serviciile poștale înainte de livrare.

Biroul senatorului Chris Murphy, din Connecticut, a primit, de asemenea, o notificare din partea autorităților federale. Potrivit purtătorului său de cuvânt, senatorul și personalul său nu s-au aflat în pericol imediat, datorită intervenției autorităților și aplicării procedurilor de siguranță.

CBS News a relatat și despre o scrisoare suspectă destinată biroului senatorului Chris Coons, din Delaware. În plus, biroul liderului minorității din Senat, Chuck Schumer, s-a numărat printre cele vizate, potrivit informațiilor obținute de aceeași publicație.

Un avertisment transmis personalului Congresului de responsabilul pentru securitatea Senatului menționa existența mai multor scrisori suspecte expediate către diverse adrese din țară. Documentul avertiza că unele plicuri ar putea ajunge totuși la destinatari, în pofida eforturilor de interceptare.

Cazurile nu s-au limitat la sediile congresmenilor. Mai multe instituții electorale au anunțat că au primit sau că au fost vizate de expedieri care conțineau pulbere albă ori alte substanțe suspecte.

În Louisiana, un angajat al diviziei electorale a secretarului de stat a deschis marți, 13 octombrie, un pachet care conținea pulbere albă. Autoritățile au evacuat temporar o unitate din Baton Rouge. Potrivit secretarului de stat Nancy Landry, verificările efectuate la fața locului nu au identificat substanțe nocive, iar sediul a fost redeschis miercuri.

În Ohio, secretarul de stat Frank LaRose a anunțat pe 14 octombrie că biroul său fusese destinatarul unei scrisori cu o substanță albă pulverulentă. Expedierea a fost interceptată de autoritățile poștale înainte să fie livrată.

„Funcționarii electorali nu ar trebui să se teamă niciodată pentru siguranța lor personală în timp ce își îndeplinesc atribuțiile”, a transmis LaRose într-un comunicat publicat pe site-ul oficial al instituției.

Și autoritățile electorale din Oklahoma au raportat primirea unui plic cu pulbere albă, incident care a dus la evacuarea sediului. În Wisconsin, Comisia Electorală a statului a anunțat că testele preliminare efectuate asupra unei expedieri suspecte nu au identificat materiale periculoase.

Departamentul Electoral din Delaware a comunicat, la rândul său, că a primit și a deschis joi o scrisoare care conținea pulbere albă. Angajații au urmat procedurile de securitate pentru manipularea corespondenței suspecte.

Incidentele sunt investigate cu mai puțin de trei săptămâni înaintea alegerilor americane de la jumătatea mandatului, programate pentru 3 noiembrie 2026. Scrutinul va decide componența viitoare a Congresului și echilibrul de putere din legislativul federal.

Autoritățile nu au stabilit public dacă toate expedierile fac parte din aceeași acțiune și nu au confirmat existența unei substanțe periculoase în fiecare caz. Deocamdată, ancheta urmărește identificarea expeditorilor și clarificarea circumstanțelor în care au fost trimise scrisorile.

Incidente similare au fost raportate și înaintea alegerilor americane din 2024, când funcționari electorali din mai multe state au primit colete suspecte. Autoritățile continuă verificările, iar instituțiile vizate aplică procedurile de securitate pentru a limita riscurile asociate corespondenței.