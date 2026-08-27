O tânără de 26 de ani și-a primit propriul anunț că s-a născut la mai bine de două decenii după ce părinții ei îl trimiseseră prin poștă. Plicul expediat în iunie 2000 către un fost coleg al tatălui său nu a ajuns niciodată la destinatar și s-a întors, după 26 de ani, chiar la adresa familiei, potrivit People.

Descoperirea a fost făcută recent, după ce familia Sashei s-a întors acasă dintr-o călătorie și a găsit corespondența acumulată în lipsa lor. Printre plicurile obișnuite se afla unul care părea desprins dintr-o altă epocă: avea scrisul mamei sale, vechea adresă a familiei și un timbru care data din anul 2000.

După nașterea Sashei, părinții ei au trimis anunțuri de naștere rudelor și prietenilor apropiați. Unul dintre plicuri era adresat unui fost coleg de serviciu al tatălui său, care locuia în Chicago.

Dintr-un motiv care nu este nici acum clar, scrisoarea nu a ajuns niciodată la persoana pentru care fusese destinată.

Mai mult de 26 de ani mai târziu, plicul a reapărut la adresa expeditorului, casa în care familia Sashei locuiește din iunie 1999.

„Sora mea mai mică a fost cea care a deschis această scrisoare”, a declarat Sasha pentru People.

Familia tocmai se întorsese după o săptămână petrecută departe de casă, iar corespondența îi aștepta în cutia poștală. Plicul vechi a atras imediat atenția.

Sasha a observat că plicul avea marcaje „retro” și un timbru canadian de numai 55 de cenți, echivalentul a aproximativ 40 de cenți americani la acea vreme.

„Acest plic a ieșit în evidență pentru că avea marcaje cu aspect retro și doar un timbru de 55 de cenți canadieni pentru Statele Unite”, a povestit ea.

Familia a recunoscut și scrisul de pe plic.

„Scrisul era al mamei mele, iar adresa de retur era a noastră”, a explicat Sasha.

Totuși, nimeni nu știa ce se află în interior. Mama ei nu și-a mai amintit imediat numele destinatarului, după mai bine de două decenii, însă tatăl Sashei a confirmat în cele din urmă că era vorba despre unul dintre foștii săi colegi.

Momentul în care familia a deschis plicul a fost cu atât mai surprinzător cu cât în interior se afla anunțul nașterii Sashei, împreună cu o fotografie făcută când era nou-născută.

„Am fost șocați să vedem că era unul dintre anunțurile mele de naștere, împreună cu o fotografie cu mine când eram bebeluș”, a povestit tânăra.

Sora sa mai mică a devenit emoționată în momentul în care familia a realizat ce descoperise.

Sasha a publicat ulterior un videoclip pe TikTok în care a arătat reacția familiei și plicul vechi de peste două decenii. În imagini, membrii familiei încearcă să înțeleagă cum a fost posibil ca scrisoarea să se întoarcă acasă după atât de mult timp.

Exact unde a stat plicul în toți acești ani rămâne necunoscut.

Plicul poartă un marcaj poștal din iunie 2000, despre care Sasha presupune că datează din momentul în care scrisoarea a intrat inițial în sistemul poștal. Pe el apare și o ștampilă mov cu mesajul „Return to Sender” și mențiunea „No Such Number” – „Nu există un astfel de număr”.

Sub aceste marcaje pare să existe și o încercare de a găsi destinatarul cu ajutorul unui număr de telefon.

„Nu știu exact unde s-a pierdut, dar probabil undeva în Statele Unite”, a spus Sasha.

După publicarea videoclipului pe TikTok, utilizatorii au început să propună propriile teorii. Unii au sugerat că scrisoarea ar fi putut fi descoperită în timpul unei curățări sau reorganizări a unor echipamente poștale vechi și ar fi fost reintrodusă ulterior în circuit.

Această ipoteză nu a fost confirmată oficial.

„În mod clar, un lucrător poștal a fost hotărât să ne aducă scrisoarea înapoi și sunt foarte recunoscătoare”, a spus Sasha.

Povestea a generat numeroase reacții online. În comentarii, alte persoane au povestit despre invitații de nuntă pierdute, felicitări de absolvire care au ajuns cu mare întârziere și scrisori primite de la persoane care între timp au murit.

O femeie i-a spus Sashei că a primit recent o carte poștală de la fosta sa educatoare, expediată în 1995.

Au existat și numeroase glume legate de faptul că Sasha și-a primit propriul anunț de naștere la 26 de ani.

„Au fost multe glume prin care oamenii mă felicitau pentru naștere și mulți au spus că destinatarul original probabil încă nu știe că exist”, a declarat ea.

Pentru Sasha, însă, momentul a avut și o semnificație personală. Privind fotografia și anunțul pe care părinții săi le trimiseseră în anul 2000, s-a gândit la felul în care oamenii împărtășeau odinioară evenimentele importante din viața lor.

„Acum suntem obișnuiți să vedem anunțuri despre nașteri pe Instagram, iar asta mi-a amintit cât de personale erau lucrurile înainte și de arta aproape pierdută de a trimite scrisori”, a spus ea.

Sasha, care spune că i-a plăcut întotdeauna să trimită și să primească scrisori, intenționează să păstreze acest plic ca amintire. Deși părinții ei mai au o copie a anunțului în albumul său de bebeluș, tânăra vrea să înrămeze plicul, fotografia și anunțul original împreună.

După 26 de ani petrecuți, cel mai probabil, în diferite etape ale sistemului poștal, această scrisoare a ajuns în cele din urmă acasă. De data aceasta, Sasha spune că nu o va mai pune în cutia poștală.