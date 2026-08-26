Preşedintele PNL şi premierul interimar Ilie Bolojan afirmă că adoptarea legii ANI a reprezentat o decizie dificilă pentru liberali, în condiţiile în care consideră profund incorectă prevederea care modifică regulile aplicabile în timpul jocului. El susţine însă că, în actualul context, interesul României şi necesitatea respectării angajamentelor asumate prin PNRR au avut prioritate.

„Votul în privinţa legii ANI a fost unul greu pentru PNL, pentru că o prevedere care schimbă regulile în timpul jocului este profund imorală şi incorectă, indiferent prin ce artificii juridice ar fi explicată. Dar, pentru premierul României şi pentru PNL, partidul cu o răspundere majoră în guvernare, miza unei decizii se raportează în primul rând la România, iar principiul suprem este apărarea interesului ţării. Iar în acest moment, interesul ţării de a îndeplini jaloanele până la sfârşitul acestei luni, inclusiv legea ANI şi cea a salarizării, este superior oricărei alte discuţii”, spune preşedintele PNL pe Facebook.

Bolojan atrage atenţia că miza nu este doar respectarea unor obiective asumate în relaţia cu Uniunea Europeană, ci şi protejarea finanţelor şi a credibilităţii României.

„Pe de-o parte, vorbim despre fondurile europene pe care România nu trebuie să le piardă, iar, pe de altă parte, vorbim despre credibilitatea României că îşi respectă angajamentele asumate”, afirmă acesta.

Potrivit premierului interimar, pierderea fondurilor europene ar putea afecta semnificativ bugetul de stat, în condiţiile în care numeroase investiţii sunt susţinute din bani europeni. În plus, spune el, România s-ar putea confrunta cu un risc mai mare de degradare a ratingului de ţară, ceea ce ar avea efecte asupra economiei şi nivelului de trai.

Bolojan consideră însă că forma actuală a legii trebuie ulterior corectată şi anunţă sprijin pentru acest demers. „Vom fi alături de USR în acest demers moral, nu pentru un om, ci pentru a reinstaura reguli corecte. Pentru a completa jaloanele PNRR, mai trebuie adoptată legea salarizării, cu o miză la fel de mare”, mai spune liderul liberal.

Senatul a adoptat miercuri legea ANI cu 106 voturi favorabile şi 19 împotrivă, menţinând forma aprobată anterior de Camera Deputaţilor. USR a votat împotrivă. Senatul fiind for decizional, actul normativ urmează să fie transmis preşedintelui pentru promulgare. Legea reprezintă, totodată, un jalon prevăzut în PNRR.