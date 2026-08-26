Omul de afaceri Sebastian Ghiță scrie, pe Facebook, că Ilie Bolojan a scăzut cu 13% în sondaje și că ar fi sub scorul Partidului Național Liberal (PNL).

Fostul deputat îl acuză pe premierul interimar Ilie Bolojan că ar fi semnat contracte de peste 16 miliarde de euro „fără nicio strategie”

„Toamna se numără bobocii ! Bolojan a căzut în sondaje la 13% și este sub scorul PNL”, a scris Sebastian Ghiță în postarea sa.

„S-a agățat de funcție pentru că așa i-au dictat stăpânii lui ! A semnat contracte de peste 16 miliarde de euro fără nici o strategie”, l-a acuzat omul de afaceri pe liderul PNL.

Omul de afaceri a lansat un atac și la adresa USR, partid pe care îl acuză că a produs un „dezastru” prin construirea Planului Național de Redresare și Reziliență.

„România are nevoie de un guvern cu oameni capabili care să aducă speranță și dezvoltare !”, a mai scris Sebastian Ghiță.

Fostul politician crede că „Ghinea de la USR ar trebui arestat pentru dezastrul pe care l-a produs când a construit PNRR .."noaptea ca hoții". Am spus-o de multe ori... Ghinea USR a fost, este și va fi un mare ZERO !”.

Sebastian Ghiță spune că România a regresat masiv în ultimii ani, în ciuda banilor primiți de la UE sau împrumutați.

„Cu foarte mulți bani din fonduri UE și foarte mulți bani imprumutați România a regresat masiv în ultimii 10 ani ! Este o dovadă că mintea ageră și cunostințele sunt mai importante decât banii ! ( decât cu un prost la câștig mai bine cu un deștept la pagubă )”

Sebastian Ghiță consideră că președintele ar trebui să ia o decizie rapid, pentru a nu avea soarta fostului președinte al României Emil Costantinescu, care a decis să nu mai candideze pentru un al doilea mandat.

„România va avea noi șanse începând cu 2028 !”, a mai scris omul de afaceri.

„Președintele Nicușor Dan trebuie să mute ca să nu ajungă precum Emil Constantinescu !”, a încheiat fostul deputat