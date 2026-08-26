Politica

Sebastian Ghiță: Bolojan a căzut în sondaje la 13% și e sub scorul PNL

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Sebastian Ghiță: Bolojan a căzut în sondaje la 13% și e sub scorul PNLSebastian Ghiță. Sursa foto: Facebook/ Sebastian Ghiță
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Din cuprinsul articolului

Omul de afaceri Sebastian Ghiță scrie, pe Facebook, că Ilie Bolojan a scăzut cu 13% în sondaje și că ar fi sub scorul Partidului Național Liberal (PNL).

Ghiță: S-a agățat de funcție pentru că așa i-au dictat stăpânii

Fostul deputat îl acuză pe premierul interimar Ilie Bolojan că ar fi semnat contracte de peste 16 miliarde de euro „fără nicio strategie”

„Toamna se numără bobocii ! Bolojan a căzut în sondaje la 13% și este sub scorul PNL”, a scris Sebastian Ghiță în postarea sa.

„S-a agățat de funcție pentru că așa i-au dictat stăpânii lui ! A semnat contracte de peste 16 miliarde de euro fără nici o strategie”, l-a acuzat omul de afaceri pe liderul PNL.

Sebastian Ghiță: Ghinea USR a fost, este și va fi un mare ZERO

Omul de afaceri a lansat un atac și la adresa USR, partid pe care îl acuză că a produs un „dezastru” prin construirea Planului Național de Redresare și Reziliență.

„România are nevoie de un guvern cu oameni capabili care să aducă speranță și dezvoltare !”, a mai scris Sebastian Ghiță.

Cristian Ghinea

Cristian Ghinea. Sursa foto: Facebook

Fostul politician crede că „Ghinea de la USR ar trebui arestat pentru dezastrul pe care l-a produs când a construit PNRR .."noaptea ca hoții". Am spus-o de multe ori... Ghinea USR a fost, este și va fi un mare ZERO !”.

Sebastian Ghiță spune că România a regresat masiv în ultimii ani, în ciuda banilor primiți de la UE sau împrumutați.

„Cu foarte mulți bani din fonduri UE și foarte mulți bani imprumutați România a regresat masiv în ultimii 10 ani ! Este o dovadă că mintea ageră și cunostințele sunt mai importante decât banii ! ( decât cu un prost la câștig mai bine cu un deștept la pagubă )”

Îndemn pentru Nicușor Dan

Sebastian Ghiță consideră că președintele ar trebui să ia o decizie rapid, pentru a nu avea soarta fostului președinte al României Emil Costantinescu, care a decis să nu mai candideze pentru un al doilea mandat.

„România va avea noi șanse începând cu 2028 !”, a mai scris omul de afaceri.

„Președintele Nicușor Dan trebuie să mute ca să nu ajungă precum Emil Constantinescu !”, a încheiat fostul deputat

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