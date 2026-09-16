Bin Laden în schimbul recunoașterii de către SUA a guvernului taliban. Am selectat astăzi încă un document din setul de 71 de note și rapoarte desecretizate de CIA la ordinul Casei Albe cu ocazia comemorării a 25 de ani de la cel mai mare atentat care a lovit America, 11 septembrie 2001.

Raportul arată cum de a știut America unde să lovească exact în căutarea lui Bin Laden după atacurile teroriste: în teritoriile controlate de talibanii afgani. E vorba de ofensiva împotriva terorismului, marcată public prin celebrul discurs al președintelui Bush, I Hear You!

Așa cum am arătat într-un articol recent din Evenimentul Zilei, dincolo de rolul de a întregi imaginea publică asupra tragediei care a răpit peste 3.000 de oameni, actele mai sugerează și că administrația democratului Bill Clinton avea informații despre faptul că Osama Bin Laden, liderul temutei Al Qaeda, plănuia să lovească America în inima teritoriului său.

O palidă și relativ tardivă contragreutate la descumpănirea republicanului George W. Bush când a aflat de atentate? Pentru noi, românii, interesați de sfada republican-democrată cât sunt și americanii măcinați de ce se întâmplă pe scena noastră politică, totul are un iz de can-can.

Documentul de azi spune așa, știau că plănuia atacuri, știau unde este, știau că fusese tolerat pentru că finanțase războiul anti-URSS din Afganistan, dar așteptau o ”soluție diplomatică” pentru capturarea lui Osama Bin Laden. Ea nu a venit niciodată și tot glonțul a rezolvat situația, dar abia în 2011, după milioane de morți de ambele părți!

DATA: 29.04.1998

Acest memorandum a fost întocmit de [CENZURAT], din cadrul Biroului de Analiză pentru Orientul Apropiat, Asia de Sud și Africa. Autorul poate fi contactat prin [CENZURAT], linie securizată.

[CENZURAT]

29 aprilie 1998

SUBIECT: Nicio dovadă că talibanii intenționează să îl predea pe Bin Laden

1. [CENZURAT] grupul este dispus să continue să îl găzduiască pe Osama bin Laden. În cadrul întâlnirii [CENZURAT], oficialii talibani și-au menținut poziția potrivit căreia finanțatorul saudit este un oaspete, dar nu i s-ar permite să comită acte de terorism de pe teritoriul afgan, [CENZURAT]

Talibanii au recunoscut în trecut [CENZURAT] că prezența lui bin Laden implică costuri diplomatice, însă dorința de a-i păstra sprijinul financiar și recunoștința pentru ajutorul oferit de acesta în timpul ocupației sovietice fac grupul reticent să îl îndepărteze prin monitorizarea sau controlarea activităților sale. [CENZURAT]

2. Înainte de vizita [CENZURAT] în Afganistan, în presa de limbă urdu din Pakistan, precum și în cotidianul arab Al-Quds al-Arabi, cu sediul la Londra, au apărut speculații privind un posibil schimb: bin Laden în schimbul recunoașterii de către SUA a guvernului taliban. Aceste relatări au apărut după intensificarea implicării SUA în eforturile de instaurare a păcii în Afganistan - [CENZURAT]