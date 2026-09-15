„Vorba lungă sărăcia omului”, așa că nu o să transform dezvăluirea care urmează într-un discurs public plin de informații fără rost, acum, la 25 de ani de la cea mai mare tragedie de sorginte teroristă care a lovit lumea civilizată: atentatele de la 11 septembrie 2001.

După cum știți, Casa Albă, și nu Agenția Centrală de Informații (CIA), așa cum s-a acreditat public, a dispus desecretizarea unui set de documente privind atentatele. Cea mai mare agenție de spionaj nu a făcut decât ”oficiile” birocratice pentru îndeplinirea ordinului.

Dezvăluirile din notele informative și rapoartele de analiză oferite celor interesați au și un scop politic clar.

Pe scurt, că așa am promis, atentatele din 11 septembrie au rămas, în memoria publică, o pată pe mandatul președintelui George W. Bush, cea mai cunoscută imagine fiind cea a feței sale derutate când a primit vestea loviturilor teroriste, în timp ce se afla în vizită la o școală din Florida. Republicanul Bush a rămas în relatările democrate drept un președinte descumpănit, poate chiar depășit, pe moment, de situație.

Bush Jr. preluase mandatul la Casa Albă cu doar 9 luni înainte, documentele desecretizate de administrația Donald Trump ar trebui să arate că administrația precedentă lui Bush, Bill Clinton, a avut informații că Osama Bin Laden pregătea atacuri pe teritoriul SUA!

Asta este realitatea politică din spatele dezvăluirilor, mai ales că soția fostului președinte, Hillary Clinton, a fost adversara lui Trump la primul mandat, dar asta nu înseamnă că documentele nu sunt adevărate.

Astăzi, pentru prima oară în presa din România de la declanșarea scandalului, aveți ocazia să citiți un astfel de document. Dată fiind ”graba” desecretizării, după 28 de ani ( și nu 75 de ani, minimul cerut de legea americană) grosul notei este încă păstrat secret/cenzurat.

Iată-l:

DATA 16.07.1998 SUBIECT Perspectivele lui Bin Laden privind atacurile chimice, biologice, radiologice și nucleare CONȚINUT [CENZURAT]

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STRICT SECRET

MEMORANDUM PDB

Acest memorandum a fost pregătit de [CENZURAT] și [CENZURAT] din cadrul Centrului de Contraterorism al DCI. Autorii pot fi contactați prin [CENZURAT] securizat.

[CENZURAT]

16 iulie 1998

Perspectivele lui Bin Laden privind atacurile chimice, biologice, radiologice și nucleare

1. [CENZURAT] că Bin Laden este interesat de publicitate și nu s-ar implica personal în [CENZURAT]. Unul dintre [CENZURAT] a indicat că Bin Laden urmărește obținerea unei „Hiroshime”.

[CENZURAT] Bin Laden sau companii asociate cu el au încercat să cumpere uraniu puternic îmbogățit; [CENZURAT]

2. Bin Laden și-a exprimat interesul pentru efectuarea de atacuri cu agenți chimici și biologici și a căutat anumite materiale cu dublă utilizare și expertiză, [CENZURAT]. Un articol recent din presa italiană susținea că Bin Laden și asociații săi pregătesc agenți de război chimic, toxine pentru otrăvirea rezervelor de apă și ciuperci pentru distrugerea culturilor.

--- Înainte de 1995, Bin Laden și adepții săi încercau să dezvolte bombe cu cianură gazoasă, despre care se presupunea că urmau să vizeze instalații militare americane din Arabia Saudită, [CENZURAT].

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STRICT SECRET

[CENZURAT - bloc de mari dimensiuni]

STRICT SECRET