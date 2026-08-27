Presupusul creier al atacurilor teroriste din 11 septembrie, Khalid Sheikh Mohammed, va fi judecat în iunie 2028, la mai bine de un sfert de secol după ceea ce guvernul SUA a numit „cel mai grav act criminal de pe teritoriul american din istoria modernă”, potrivit BBC.

Un judecător militar a decis că procesul va începe peste doi ani, deoarece data din 2027, solicitată de procurori, era prea devreme.

Khalid Sheikh Mohammed ajunsese la o înțelegere prin care își recunoștea vinovăția în schimbul evitării unui proces în care putea primi pedeapsa cu moartea, dar o curte federală de apel a respins acordul vara trecută. Arestat în 2003, el este deținut la Guantanamo Bay din septembrie 2006.

Khalid Sheikh Mohammed a declarat anterior că a planificat „operațiunea 11 septembrie de la A la Z” din 2001.

Judecătorul Forțelor Aeriene SUA, locotenent-colonelul Michael A. Schrama, a decis miercuri că procesul lui Mohammed și al celor trei co-acuzați va începe pe 5 iunie 2028.

Presupușii complici Walid bin Attash, Ali Abdul Aziz Ali și Mustafa al-Hawsawi au fost enumerați în documentul instanței.

Data de începere a permis timp suplimentar pentru a trata chestiuni de competența instanței, cum ar fi rezolvarea oricăror dispute cu privire la probele care pot fi prezentate, a scris judecătorul.

Luna viitoare se vor împlini 25 de ani de când teroriștii au intrat cu avioane în World Trade Center din New York și în Pentagonul din Virginia, în timp ce un alt zbor deturnat de ei s-a prăbușit pe un câmp din Pennsylvania. Aproximativ 3.000 de oameni au murit în atacuri.

Khalid Sheikh Mohammed este acuzat că a conceput ideea de a antrena piloți să piloteze avioane comerciale în clădiri și că i-a dus aceste planuri lui Osama Bin Laden, liderul al-Qaeda.

Mohammed, un inginer educat în SUA, a fost capturat împreună cu al-Hawsawi în Pakistan în martie 2003.

Acordul de recunoaștere a vinovăției respins, care i-ar fi acordat lui Mohammed o condamnare pe viață fără posibilitatea de eliberare condiționată, a fost încheiat după doi ani de negocieri și semnat de un oficial numit de secretarul Apărării de atunci, Lloyd Austin.

Dar Austin a fost luat prin surprindere și a încercat imediat să îl revoce.

Închisoarea militară din Guantanamo Bay s-a deschis la șase luni după atacuri.

Aproximativ 15 prizonieri sunt încă deținuți acolo.