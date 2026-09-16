Fostul președinte al Filipinelor, Rodrigo Duterte, a apărut miercuri, 16 septembrie, în sala de judecată a Curții Penale Internaționale (CPI) de la Haga, pentru prima sa apariție publică după transferul la instanța internațională, în urmă cu 18 luni, potrivit Reuters.

Audierea vizează starea sa de sănătate și capacitatea de a participa la procesul în care este acuzat în legătură cu războiul antidrog din timpul mandatului său.

Rodrigo Duterte, în vârstă de 81 de ani, a intrat în sala de judecată îmbrăcat într-un costum negru și cămașă albă. El nu a făcut declarații în timpul audierii. Procesul este programat să înceapă în noiembrie 2026, însă înainte de această etapă judecătorii trebuie să stabilească dacă fostul lider filipinez este apt să participe la proceduri.

Apărarea lui Rodrigo Duterte susține că fostul președinte suferă de un declin cognitiv și că starea sa nu îi permite să fie judecat. Argumentele sunt analizate în cadrul audierii de la Haga, care are ca obiect tocmai capacitatea acestuia de a participa la proces.

Evaluarea stării sale medicale a fost realizată în cadrul procedurilor dispuse de instanță, însă raportul medical nu a fost făcut public integral. Potrivit informațiilor publicate de Reuters, atât apărarea, cât și procurorii CPI au formulat observații cu privire la evaluarea medicală în documente publicate pe site-ul instanței.

Situația nu este însă nouă pentru instanță. În ianuarie 2026, judecătorii CPI au stabilit că Duterte avea o stare de sănătate suficientă pentru a urmări procedurile și au solicitat ca acesta să fie prezent fizic în sala de judecată, în loc să participe prin videoconferință din centrul de detenție.

Rodrigo Duterte a fost președintele Filipinelor între 2016 și 2022. Înainte de președinție, acesta a fost primar al orașului Davao, iar acuzațiile analizate de CPI vizează presupuse crime împotriva umanității comise în perioada 2011-2019.

Curtea susține că în timpul campaniei antidrog ar fi existat o acțiune răspândită și sistematică ce a dus la mii de victime. Procurorii CPI au estimat că numărul persoanelor ucise în cadrul represiunii antidrog ar putea ajunge la 30.000.

Poliția filipineză a raportat însă aproximativ 6.200 de suspecți uciși în operațiuni antidrog. Diferența dintre aceste cifre reflectă inclusiv faptul că autoritățile folosesc criterii și surse diferite pentru contabilizarea victimelor.

CPI a emis mandatul de arestare în martie 2025, iar Duterte a fost predat Curții pe 12 martie 2025. Documentele oficiale ale instanței confirmă că procedurile privind situația din Filipine au fost reluate după autorizarea anchetei de către judecătorii CPI.

Audierea de la Haga are o importanță directă pentru calendarul dosarului. Dacă instanța stabilește că Duterte poate participa la proceduri, procesul pentru acuzațiile formulate împotriva sa este programat să înceapă în noiembrie 2026.

Fostul președinte nu a vorbit în timpul apariției de miercuri. Decizia privind capacitatea sa de a participa la proces va reveni judecătorilor CPI, în urma examinării argumentelor apărării și ale procurorilor.