Rodrigo Duterte contestă autoritatea Curții Penale Internaționale în procesul în care este judecat de crime împotriva umanității

Curtea Penală Internațională desfășoară o audiere pentru a decide dacă fostul președinte al Filipinelor, Rodrigo Duterte, va fi trimis în judecată pentru presupuse crime împotriva umanității comise în timpul campaniei antidrog, potrivit BBC.

Procedura are ca obiect stabilirea existenței unor probe suficiente pentru deschiderea unui proces complet.

Campania antidrog, inițiată de Duterte în perioada în care era primar al orașului Davao și continuată pe durata mandatului său prezidențial (2016–2022), este asociată cu mii de morți, potrivit organizațiilor pentru drepturile omului.

Procurorii Curții susțin că Duterte ar fi fost implicat în cel puțin 76 de omoruri și au formulat trei capete de acuzare pentru crime împotriva umanității.

În fața judecătorilor, procurorul Mame Niang a declarat:

„Așa-numitul război împotriva drogurilor al lui Duterte a dus la uciderea a mii de civili și multe dintre victime au fost copii.”

Acesta a adăugat că procedurile reprezintă „un memento că cei aflați la putere nu sunt mai presus de lege”.

Rodrigo Duterte, în vârstă de 80 de ani, nu a fost prezent în sala de judecată, renunțând la acest drept și afirmând că nu recunoaște autoritatea Curții. Avocatul său a transmis că fostul lider își menține nevinovăția.

Duterte a câștigat alegerile prezidențiale din 2016 promițând combaterea criminalității stradale și a traficului de droguri. Stilul său politic și retorica directă au atras atenția comunității internaționale.

Într-o declarație anterioară, Duterte a afirmat că ar fi „fericit să măcelărească” milioane de „dependenți de droguri”, pe care îi considera responsabili pentru degradarea țării.

Curtea investighează fapte presupus comise între 1 noiembrie 2011 și 16 martie 2019. În această perioadă, Duterte este acuzat că ar fi acționat ca „coautor indirect”, folosind alte persoane pentru a comite infracțiuni.

Procurorii susțin că ar fi utilizat ofițeri de poliție și asasini plătiți pentru a „neutraliza” suspecți, în cadrul operațiunii antidrog cunoscute sub numele de Operation Double Barrel.

Forțele de poliție filipineze au declarat în mod constant că intervențiile s-au desfășurat în legitimă apărare. Duterte a respins acuzațiile, calificându-le drept „o minciună revoltătoare”.

Arestarea lui Duterte și transferul său la Haga, în martie anul trecut, au urmat unei serii de evoluții politice interne. Relațiile dintre familia Duterte și succesorul său, președintele Ferdinand Marcos Jr, s-au deteriorat după alianța electorală din 2022.

Inițial, autoritățile filipineze au anunțat că „nu vor coopera” cu Curtea, însă ulterior poziția s-a modificat.

Duterte a fost reținut pe aeroportul din Manila, după sosirea din Hong Kong, și transportat ulterior în Olanda. Etapele transferului au fost documentate pe rețelele sociale, inclusiv prin materiale video publicate de apropiați ai familiei.

Cazul reprezintă un test pentru Curtea Penală Internațională în ceea ce privește urmărirea penală a unui fost șef de stat pentru politici interne. Curtea funcționează ca instanță de ultim resort și depinde de cooperarea statelor pentru efectuarea arestărilor.

Rodrigo Duterte este primul fost lider asiatic inculpat de Curte. Între timp, scena politică filipineză rămâne marcată de competiția dintre familiile Duterte și Marcos. Sara Duterte ocupă funcția de vicepreședinte, iar Sebastian Duterte este viceprimar al orașului Davao.

Audierea de confirmare a acuzațiilor se desfășoară pe parcursul a patru zile. După încheiere, judecătorii au la dispoziție 60 de zile pentru a emite o decizie scrisă privind trimiterea cauzei în judecată. Avocații lui Duterte au invocat anterior motive medicale pentru suspendarea procedurilor, însă Curtea a decis că acesta este apt să participe.