Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) pune la dispoziția companiilor două aplicații gratuite prin care acestea pot verifica mai ușor informațiile raportate prin declarația D406 SAF-T și le pot compara cu datele din decontul de TVA D300. Instrumentele vor putea fi testate în perioada septembrie-noiembrie 2026, iar contribuabilii sunt încurajați să transmită observații și sesizări privind eventualele probleme identificate.

În prezent, aproximativ 870.000 de societăți au obligația de a depune declarația SAF-T.

„Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) pune la dispoziţia contribuabililor două aplicaţii gratuite, create pentru a face mai simplă verificarea datelor raportate prin declaraţia D406 SAF-T. Prin aceste instrumente, contribuabilii pot compara mai uşor informaţiile din SAF-T cu cele din decontul de TVA D300, înainte de depunerea declaraţiilor”, se arată într-un comunicat al ANAF.

Noile instrumente le permit firmelor să verifice dacă informațiile transmise prin D406 sunt corecte și complete. În acest fel, eventualele erori sau neconcordanțe pot fi descoperite și corectate înainte de depunerea declarațiilor, ceea ce poate reduce riscul unor notificări ulterioare de neconformitate.

Una dintre aplicații permite verificarea informațiilor din D406 printr-un formular similar decontului de TVA. Utilizatorii pot introduce datele din SAF-T și pot observa dacă acestea corespund cu informațiile declarate în D300.

„Aplicaţia de evaluare a informaţiilor declarate prin D406 în şablon D300 permite completarea unui formular de verificare asemănător decontului de TVA, pe baza datelor din SAF-T. În acest fel, contribuabilii pot vedea mai clar dacă informaţiile raportate prin D406 corespund cu cele declarate prin D300”, se mai arată în comunicat.

ANAF estimează că aproximativ 580.000 dintre cele 870.000 de firme obligate să depună SAF-T transmit și decontul de TVA. Acestea reprezintă aproape 67% din totalul companiilor care au obligația raportării SAF-T și pot folosi aplicațiile pentru a identifica din timp eventualele neconcordanțe.

Instrumentele au fost dezvoltate după ce, în etapa pilot, au fost identificate situații în care datele transmise de contribuabili conțineau erori sau diferențe între informațiile raportate.

Aplicațiile și documentația necesară pot fi descărcate de pe portalul ANAF, din secțiunea dedicată SAF-T, la instrumentele 6 și 7.

În perioada septembrie-noiembrie 2026, cele două aplicații se vor afla în etapa de testare. Contribuabilii pot transmite observații, propuneri și sesizări referitoare la funcționarea acestora.

„Ne dorim ca aceste aplicaţii să fie un sprijin real pentru contribuabili: uşor de folosit, gratuite şi utile în activitatea de zi cu zi. Verificările se fac pe calculatorul propriu al utilizatorului, iar datele nu sunt transmise către ANAF în această etapă. Prin aceste instrumente, contribuabilii pot identifica şi corecta din timp eventualele erori, înainte ca acestea să genereze dificultăţi în îndeplinirea obligaţiilor fiscale. În acelaşi timp, urmărim să încurajăm conformarea voluntară şi să oferim contribuabililor soluţii practice, care să simplifice interacţiunea cu administraţia fiscală”, a declarat Adrian Nica, președintele ANAF.

Instituția susține că perioada de testare va permite îmbunătățirea aplicațiilor pe baza experienței utilizatorilor.

„ANAF îşi doreşte să îmbunătăţească aceste instrumente împreună cu utilizatorii, astfel încât aplicaţiile să fie cât mai clare, utile şi funcţionale”, precizează oficialii ANAF.

Observațiile și propunerile privind funcționarea aplicațiilor, precum și eventualele erori, pot fi trimise la adresa de e-mail [email protected].