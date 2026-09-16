Mihai Daraban: „America Latină poate reprezenta o poartă de acces pentru investițiile românești"
- Munteanu Virgil
- 16 septembrie 2026, 09:51
Schimburile comerciale dintre România și Mexic sunt în plină expansiune, depășind pragul de 488 de milioane de euro. În acest context favorabil, Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) anunță demersuri concrete pentru sprijinirea companiilor autohtone interesate să se extindă pe piața mexicană.
Președintele CCIR, Mihai Daraban, a avut o întrevedere oficială cu E.S. dna Amparo Eréndira Anguiano Rodríguez, Ambasadoarea Statelor Unite Mexicane în România. Întâlnirea a fost marcată de discuții strategice privind stimularea investițiilor bilaterale, stadiul relațiilor economice actuale și organizarea unei misiuni economice românești de anvergură în Mexic.
Mexicul, principala poartă de acces a României în America Latină
În cadrul întrevederii, conducerea CCIR a evidențiat potențialul ridicat pe care piața mexicană îl oferă mediului de afaceri românesc, sprijinit și de o puternică apropiere culturală.
„America Latină, incluzând America Centrală și cea de Sud, poate reprezenta o poartă de acces pentru investițiile românești, iar apropierea culturală este un mare avantaj care trebuie fructificat. Mexicul este partenerul cu care România înregistrează cel mai mare volum al schimburilor comerciale din regiune, ceea ce constituie un argument solid pentru organizarea unei misiuni economice în Mexic, care să aducă împreună reprezentanți ai celor două medii de afaceri, activi în domenii de interes comun”, a declarat Mihai Daraban, președintele CCIR.
Conform datelor oficiale, în România sunt înregistrate în prezent 71 de companii cu capital mexican, valoarea capitalului social subscris ridicându-se la 3,05 milioane de euro.
Record al schimburilor comerciale: Balanță pozitivă pentru România
Relațiile comerciale dintre cele două state au înregistrat un ritm alert de creștere în ultimii ani. Schimburile comerciale dintre România și Mexic au atins în anul 2025 nivelul de 488,79 milioane de euro, în creștere față de 412,2 milioane de euro în 2024. Exporturile românești s-au ridicat la 363,42 milioane de euro, iar importurile la 125,37 milioane de euro, soldul balanței comerciale fiind unul pozitiv pentru România, de 238,05 milioane de euro. Tendința ascendentă s-a menținut și în anul 2026, volumul schimburilor comerciale bilaterale înregistrat până în luna mai fiind de 198,05 milioane de euro.
Performanța din 2025 reprezintă un avans consistent față de anul precedent, iar datele provizorii pentru primele cinci luni din 2026 confirmă menținerea acestui trend ascendent.
Acordul UE–Mexic deschide noi oportunități pentru investitori
Ambasadoarea Mexicului la București, E.S. Amparo Eréndira Anguiano Rodríguez, a salutat inițiativa CCIR și a subliniat că Mexicul derulează o politică extrem de activă pentru atragerea capitalului străin.
Un element decisiv pentru companiile românești îl reprezintă noul acord comercial interimar convenit între Uniunea Europeană și Mexic, creat special pentru a elimina barierele birocratice și tarifare.
„Statul mexican acordă o atenție deosebită susținerii și atragerii investițiilor străine, astfel încât implementarea planului CCIR de realizare a unei misiuni economice este bine-venită. Noul acord comercial interimar agreat între UE și Mexic va facilita exporturile și investițiile reciproce, reducând barierele comerciale inclusiv pentru companiile din România”, a subliniat E.S. Amparo Eréndira Anguiano Rodríguez.
Misiunea economică organizată de CCIR urmează să ofere companiilor românești acces direct la parteneri strategici din America Latină, deschizând calea către contracte internaționale într-un cadru comercial optimizat.