Mihai Tudose: Programul AGILE este o șansă pentru inovarea în domeniul apărării

Europarlamentarul Mihai Tudose, vicepreședintele Comisiei pentru Securitate și Apărare din Parlamentul European, a declarat că programul AGILE, adoptat marți în plenul reunit la Strasbourg, are menirea de a sprijini IMM-urile care concep produse de apărare emergente și disruptive.

„Am votat pentru acest nou program de susținere a industriei de apărare, cu speranța că vom avea startup-uri românești care să beneficieze de granturile ce vor fi acordate printr-o procedură accelerată, care nu poate dura mai mult de patru luni. Obiectivul e să ajutăm IMM-urile să treacă de la faza de prototip la producție, inclusiv prin accesul rapid la instalațiile de testare și la certificare. Decisive pentru reușita instrumentului AGILE vor fi, cred eu, conexiunile care trebuie facilitate între contractanții principali din industria apărării și nou-veniții care se încumetă să inoveze în pas cu cerințele și tehnologia momentului”, a declarat Mihai Tudose.

Eurodeputatul român a subliniat că ”AGILE e prevăzut cu un buget de 115 milioane de euro, bani care se vor duce, rapid și cu cât mai puțină birocrație, spre nișa produselor de apărare emergente și disruptive. Practic, prin acest suport pentru generația viitoare de armament, se completează noul cadru legislativ european dedicat industriei de apărare, într-un context în care UE face eforturi să se elibereze de dependențe strategice”.

Mihai Tudose a remarcat rapiditatea adoptării regulamentului, pe care Comisia Europeană l-a propus în primăvară, și a precizat că programul va deveni operațional la începutul anului viitor.

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