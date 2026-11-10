Politica

Virgil Popescu, vot în Parlamentul European pentru programul Orizont Europa 2028–2034: Cercetarea nu trebuie să fie „Cenuşăreasa” UE

Virgil Popescu, vot în Parlamentul European pentru programul Orizont Europa 2028–2034: Cercetarea nu trebuie să fie „Cenuşăreasa” UEsursa: Facebook
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Europarlamentarul liberal Virgil Popescu a anunțat marți seară, printr-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, că a susținut prin vot instituirea viitorului program-cadru pentru cercetare și inovare „Orizont Europa”, aferent perioadei 2028–2034. Decizia a fost luată în cadrul Comisiei pentru Industrie, Cercetare și Energie (ITRE) a Parlamentului European, unde s-a aprobat totodată și demararea negocierilor interinstituționale pentru acest proiect major.

Virgil Popescu, vot în Parlamentul European pentru programul Orizont Europa 2028–2034: Cercetarea nu trebuie să fie „Cenuşăreasa” UE

Reprezentantul României în Parlamentul European a subliniat importanța strategică a acestui vot, atrăgând atenția asupra faptului că domeniul cercetării trebuie să primească o atenție sporită la nivel comunitar pentru ca Europa să își păstreze relevanța economică.

”Cercetarea nu trebuie să fie «Cenuşăreasa» Uniunii Europene! Viitorul competitivităţii europene depinde de capacitatea noastră de a transforma ideile inovatoare în produse, tehnologii şi soluţii care ajung pe piaţă”, a transmis, marţi seară, într-o postare pe Facebook, europarlamentarul Virgil Popescu.

Nevoia de investiții consistente în România și în Uniunea Europeană

Potrivit eurodeputatului PNL, simpla generare a unor concepte noi nu este suficientă dacă acestea nu sunt sprijinite financiar pentru a ajunge în economia reală. Virgil Popescu a punctat necesitatea unor alocări bugetare mai solide atât la nivel național, cât și european, pentru a susține întregul lanț de dezvoltare tehnologică.

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”România şi Uniunea Europeană au nevoie de investiţii mai consistente în cercetare şi inovare. Nu este suficient să generăm idei bune; trebuie să avem capacitatea de a le transforma în produse şi servicii competitive, de a le susţine dezvoltarea şi de a le aduce pe piaţă”, a mai transmis Popescu.

Beneficii directe pentru economie, companii și cercetători

În viziunea liberalului, accelerarea inovării generează un efect de domino pozitiv în piață, ducând la creșterea productivității, diversificarea ofertei comerciale, prețuri mai avantajoase și o gamă mai largă de opțiuni pentru consumatorii finali. De asemenea, noul cadru financiar pentru 2028–2034 deschide noi perspective de dezvoltare pentru mediul de afaceri și pentru specialiștii români.

”Înseamnă, totodată, oportunităţi pentru companiile europene şi pentru cercetătorii din România. Cercetarea trebuie privită ca o investiţie în economia de mâine, nu ca o cheltuială care poate fi amânată”, a mai declarat liberalul.

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