Alexandr Stoianoglo și Fiodor Gagauz se vor confrunta în turul al doilea al alegerilor pentru funcția de bașcan al Găgăuziei, după ce niciunul dintre cei opt candidați nu a reușit să obțină majoritatea voturilor în scrutinul din 15 noiembrie 2026. Potrivit rezultatelor preliminare publicate de Comisia Electorală Centrală (CEC), Stoianoglo a obținut 38,44% din voturi, în timp ce candidatul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Fiodor Gagauz, a acumulat 24,22%.

După procesarea tuturor celor 67 de procese-verbale, candidatul independent Alexandr Stoianoglo a înregistrat 18.136 de voturi, iar Fiodor Gagauz a primit 11.426 de sufragii. Potrivit calendarului electoral, al doilea tur de scrutin este programat pentru 29 noiembrie, când alegătorii din autonomia găgăuză vor decide cine va ocupa funcția de bașcan.

Rezultatele centralizate de Comisia Electorală Centrală arată că Alexandr Stoianoglo s-a clasat pe primul loc, cu un avans de peste 14 puncte procentuale față de următorul candidat.

Fiodor Gagauz, desemnat de Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, a ocupat poziția a doua, cu 24,22% din voturi.

Pe locul al treilea s-a clasat candidatul independent Cornel Dudnic, care a obținut 15,59% din sufragii, echivalentul a 7.354 de voturi. Acesta a fost urmat de Ivanna Koksal, tot candidat independent, cu 11,05% și 5.216 voturi.

Ceilalți candidați au înregistrat următoarele rezultate:

Serghei Anastasov – 4,72% (2.225 de voturi);

Oleg Garizan – 3,18% (1.502 voturi);

Petru Vlah, desemnat de Partidul Politic Noua Opțiune Istorică – 1,98%;

Ivan Cîlcic, reprezentantul Partidului Politic Popular Găgăuz – 0,83%.

În cursa electorală au fost înscriși opt candidați, dintre care cinci independenți și trei desemnați de formațiuni politice.

Organizarea unui nou tur de scrutin este necesară deoarece niciun candidat nu a depășit pragul de 50% din voturile valabil exprimate. În aceste condiții, primii doi clasați, Alexandr Stoianoglo și Fiodor Gagauz, vor continua competiția electorală.

Conform calendarului electoral, turul al doilea se desfășoară la două săptămâni după primul tur. Astfel, alegătorii din Găgăuzia sunt așteptați din nou la urne duminică, 29 noiembrie 2026.

Rezultatele anunțate până în prezent sunt preliminare, urmând ca procedurile electorale de verificare și validare să fie finalizate de autoritățile competente.

Alegerile pentru funcția de bașcan s-au desfășurat duminică, 15 noiembrie, în toate cele 35 de circumscripții electorale din Găgăuzia. În aceeași zi, locuitorii autonomiei au votat și pentru alegerea noii componențe a Adunării Populare, instituția legislativă regională.

Potrivit datelor publicate de autoritățile electorale, prezența la urne a fost de 37,60%. În total, 48.749 de persoane și-au exercitat dreptul de vot, inclusiv alegători înscriși pe listele suplimentare.

Pragul minim de participare de 25%, necesar pentru desfășurarea valabilă a scrutinului, a fost atins în 34 dintre cele 35 de circumscripții. Excepție a făcut circumscripția Baurci, unde participarea a fost de 24,60%.

Datele privind structura electoratului arată că femeile au reprezentat 55,73% dintre persoanele care au votat, în timp ce bărbații au avut o pondere de 44,27%. Cea mai numeroasă categorie de alegători a fost cea cu vârste între 66 și 75 de ani, care a reprezentat 24,34% din total.

Scrutinul din 15 noiembrie a fost organizat pentru desemnarea unui nou bașcan, după vacantarea funcției ocupate anterior de Evghenia Guțul. Potrivit informațiilor publicate de presa din Republica Moldova, vacantarea a intervenit în urma condamnării fostului bașcan în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid Șor.

În paralel cu alegerea noului conducător al autonomiei, scrutinul a vizat și desemnarea celor 35 de membri ai Adunării Populare. Pentru aceste mandate au candidat 132 de persoane.

Rezultatul celui de-al doilea tur, programat pentru 29 noiembrie, va stabili cine va conduce Găgăuzia în următorul mandat.