Republica Moldova. Vara 2026 este una benefică pentru fostul procuror general, acum deputatul Alexandr Stoianoglo. După ce cu două săptămâni în urmă Judecătoria Chuşinău l-a achitat în dosarul pentru violarea Corespindenţei, Curtea de Apel Centru a menţinut o altă decizie a instanţe de fond, prin care Stoianoglo fusese achitat de abuz în serviciu.

Decizia instanţei de apel este executorie. Însă poate fi atacată cu recurs în Curtea Supremă de Justiţie.

Stoianoglo a avut o reacţie pe măsură.:"Oricât de groasă nu ar fi aţa cu care sunt cusute dosarele fabricate, rot se rupe".

La 24 februarie 2024, Alexandr Stoianoglo a fost declarat nevinovat de către Judecătoria Chişinău. Procurorii anticorupţie au atacat sentinţa în instanţa ierarhic superioară.

Curtea de Apel Centru a menţinut decizia primei instanţe pe motiv că probele prezentate de procurori „nu formează, în ansamblul lor, o concluzie certă privind existența tuturor elementelor constitutive ale infracțiunii imputate”.

„Nici un mijloc de probă nu confirmă cert existența unei indicații exprese a procurorului general de a se achita indemnizația contrar legii, iar declarațiile martorilor relevă, dimpotrivă, că proiectele de ordine erau elaborate de subdiviziunea specializată (…), iar verificarea detaliată a drepturilor bănești nu constituia o operațiune efectuată personal de procurorul general”, au adăugat judecătorii.

Totodată, procurorii nu au explicat clar atribuția care ar fi fost depășită de Stoianoglo și Cobzari. „Acuzarea era obligată să indice în mod concret, precis și verificabil care anume atribuție legală, drept sau competență conferită Procurorului General a fost depășită, în ce mod a fost depășită, prin care act sau acțiune individualizată, precum și care este legătura cauzală directă dintre această pretinsă depășire și urmarea prejudiciabilă invocată”, se menţionează în decizia instanţei de apel.

Alexandr Stoianoglo a fost învinuit de acordarea indemnizaţiei unice de 270.000 de lei fostului şef al Procuraturii pentru Combaterea Crimei Organizate şi Cazuri Speciale (PCCOCS) , Nicolae Chitoroagă, la plecarea din sistem. Chitoroagă, nu a avut dreptul la indemnizaţia unică deoarece în perioada respectivă era urmărit penal.

Ordinul privind demisia lui Chitoroagă a fost semnat de Stoianoglo la 23 ianuarie 2020, în aceeaşi zi când a fost depusă cererea de demisie. Pe lângă acceptarea cererii de demisie a lui Chitoroagă, Stoianoglo a dispus să îi fie acordată şi indemnizaţia unică, prevăzută de Legea cu privire la Procuratură, pentru acuzatorii care părăsesc sistemul.

Aceeaşi lege mai stipulează că „dacă la data eliberării din funcţie a procurorului există o procedură contravenţională în legătură cu exercitarea atribuţiilor sale de serviciu sau o urmărire penală împotriva acestuia, plata indemnizaţiei prevăzute se suspendă până la soluţionarea irevocabilă a cauzei. În cazul constatării vinovăţiei procurorului, indemnizaţia nu se acordă”.

La data când a fost eliberat din sistem, Nicolae Chitoroagă avea statut de învinuit într-un dosar penal pentru îmbogăţire ilicită.

Amintim că, la 26 iunie 2019, Nicolae Chitoroagă a demisionat din funcția de șef al PCCOCS. Funcție pe care a deținut-o timp de trei ani, în perioada guvernării lui Vladimir Plahotniuc.

Presa de la Chişinău a scris în repetate rânduri că Nicolae Chitoroagă ar fi executat comenzile politice ale lui Vladimir Plahotniuc.

Câteva luni după ce şi-a dat demisia, la 21 noiembrie 2019, Chitoroagă a fost reţinut pentru 72 de ore. Acesta este inculpat într-un dosar penal pentru îmbogățire ilicită. Dosarul se află de mai mulţi ani în gestiunea Judecătoriei Chişinău, iar preşedinte al completului de judecată este Angela Catană.

Alexandr Stoianoglo a avut o atitudine critică faţă de reţinerea lui Chitoroagă. Prima declaraţie publică în acest sens a fost făcută în cadrul interviului în calitate de candidat pentru funcţia de procuror general.

Alexandr Stoianoglo a declarat că dosarul în privința lui „a fost falsificat, a fost la comandă politică, cu unicul scop - înlăturarea mea din funcție”.

Fostul procuror a dat numele celor pe care îi învinuieşte că i-au fabricat dosarul.

Acum, costurile acestor abuzuri împotriva mea și a fostei subalterne vor fi achitate, din păcate, de cetățeni. De aceea, societatea merită să știe numele celor care au acceptat să execute acest dosar:

Victor Furtună – Procurorul care m-a reținut, percheziționat, a exercitat, condus urmărirea penală, a cerut arestarea mea și a semnat rechizitoriul. Recent, a promovat vettingul.

Cristina Gladcov, Petru Iarmaliuc și Elena Cazacov – Procurorii care au reprezentat acuzarea în instanța de judecată și au cerut condamnarea mea la 8 ani de închisoare pentru o faptă care nu există. Ultima, la fel a promovat vettingul.

Lilian Carp – Deputatul a cărui sesizare a pornit acest dosar și întreg mecanismul de execuție politică prin care am fost eliminat ilegal din funcție.

În atenția Procuraturii: oricât de groasă e „ața albă” cu care se cos dosarele la comandă, adevărul le descoase întotdeauna. Decizia este definitivă și executorie”, a scris Stoianoglo pe Facebook.

Fostul procuror general Alexandr Stoianoglo a ajuns deputat, fiind unul din cei patru lideri ai blocului electoral Alternativa, care au câştigat la alegerile din 28 septembrie opt mandate de deputat.

Stoianoglo este al doilea după Igor Dodon, cel care, în 2019 l-a făcut procuror general, iar în 2024 a fost pe cale să-l facă şi preşedinte de ţară, după numărul de dosare penale.

Într-un dosar, în care Stoianoglo era învinuit de abuz în serviciu pentru că i-a eliberat îndemnizaţie unică unui procuror inculpat penal, fostul procuror general a fost achitat de Judecătoria Chişinău. Acum dosarul respectiv este pe rol la Curtea de Apel Centru.

Tot la Judecătoria Chişinău se află un alt dosar, în care fostul procuror general este învinuit de abuz în serviciu şi depăşirea atribuţiilor pentru că l-a eliberat de executarea pedepsei cu 18 ani de închisoare pe controversatul afacerist Veaceslav Platon. „Binefacerea” l-a costat pe Stoianoglo funcţia de procuror general.

Un alt dosar, pornit pe numele lui Alexandr Stoianoglo pentru îmbogăţire ilicită, se află încă la etapa urmăririi penale în Procuratura Anticorupţie.

Dosarele pe numele lui Stoianoglo au fost gestionate de fostul procuror anticorupţie, Victor Furtună, acum şef interimar al Procuraturii pentru Combaterea Crimei Organizate. Chiar dacă a câştigat concursul pentru funcţia respectivă şi a trecut procedura de vetting, Furtună nu a fost confirmat în funcţia respectivă.

Un al procuror implicat în investigarea dosarelor Stoianoglo a fost Petru Iarmaliuc. După ce a avut în gestiune mai multe dosare grele, inclusiv dosarul de învinuire a lui Igor Dodon, Iarmaliuc a fost înlăturat din Procuratura Anticorupţie.